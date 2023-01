Majda Aboulumosha, achiziție impresionantă! Pentru ce a scos vedeta bani frumoși din buzunar

Majda Aboulumosha este în culme fericirii. Recent, vedeta a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri. Aceasta a făcut o achiziție importantă și este cât se poate de mândră că a reușit. Îți dorea de mult asta, iar acum le-a arătat și fanilor din mediul online despre ce este vorba.

Majda Aboulumosha este în al nouălea cer după ce a reușit să își achiziționez propriul apartament. Vedeta visa de mult la acest lucru, iar acum dorința i s-a transformat în realitate. Aceasta nu s-a putut abține și le-a dat și fanilor din mediul online vestea cea mare. S-a fotografiat în mijlocului noului apartament și le-a spus internauților că a muncit mult pentru a ajunge acolo.

Chiar dacă în urmă cu ceva timp situația nu spune că în curând o să își îndeplinească visul, Majda nu a renunța și a crezut în ea. A făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ajunge unde și-a propus și îi sfătuiește și pe urmăritorii săi să facă la fel.

„Fericită! Poate nu e cea mai reușită poză, dar pentru mine e o mare realizare. Împărtășesc asta cu voi pentru că a fost unul din visurile mele. Să-mi iau apartamentul meu. Mereu v-am încurajat să vă urmați visul și să munciți pentru asta. Am muncit mult, foarte mult, dar nu am renunțat niciodată la această idee.

Am căutat și am vizionat atâtea apartamente încât dacă mă las de televiziune, clar mă pot face agent imobiliar. Știu tot ce înseamnă zonă, zidărie, metraj, etc. Mai am multe de pus la punct, dar eu am învățat un lucru și asta mă face mereu să fiu optimistă: să mă bucur de ce am și nu să mă întristez de ce nu am. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru tot!”, a spus Majda Aboulumosha.

Majda Aboulumosha, transformare spectaculoasă

În urmă cu ceva timp, Majda Aboulumosha a trecut printr-o transformare. Vedeta a câștigat lupta cu kilogramele în plus. A reușit să slăbească mai bine de 30 de kilograme, iar rețeta a fost cea clasică. În lupta pe care a pornit-o, aceasta s-a bazat pe dietă. Majda a început să aibă un regim alimentar echilibrat, iar pe lângă asta nu a uitat nici de sport.

„Având în vedere că am avut aproape 90 de kilograme, singura care m-a ajutat să ajung la forma actuală a fost dieta. Dar și sportul. Sportul este esențial. În prezent, am în jur de 59-60 kg. Dar am învățat să nu mă mai intereseze numărul kilogramelor, cât felul în care se așază acele kilograme pe mine. Îmi doresc ca femeile să aibă încredere în ele, să se simtă frumoase și dacă consideră ele că vor să slăbească, atunci își vor găsi motivația, dacă nu, atunci să se bucure de felul lor.”, declara Majda Aboulumosha.

