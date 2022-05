Cum a ajuns, de fapt, Majda Aboulumosha să joace în telenovele. A apărut în ”Regina” și ”Aniela”: ”Era o lume nouă pentru mine”

Majda Aboulumosha (35 de ani) a avut apariții în mai multe pelicule românești. Aceasta a povestit, pe rețelele de socializare, cum a ajuns să joace, de fapt, în telenovele. A fost distribuită în ”Regina” și ”Aniela”.

La vârsta de 12 ani, Majda apărea în lumina reflectoarelor. A fost selectată să participe la emisiunea concurs „În al 9-lea cer” de la Acasă TV. Ulterior, aceasta a fost distribuită în telenovela „Regina”, iar în 2009 a jucat în „Aniela”, în rolul Yvonei. Apoi, a apărut și în „Iubire și Onoare”, în rolul Nadirei.

Pe rețelele de socializare, Majda a povestit cum a ajuns să joace în peliculele românești. Aceasta a povestit că, inițial, la castingul pentru emisiunea concurs a înscris-o verișoara ei, fără ca Majda să știe. A fost sunată ulterior să participe: „În urmă cu 15 ani am mers la castingul „În al 9-lea cer”. Casting la care m-a înscris verișoara mea fără să știu. Așa este ea, verișoara mea, se gândește mult la mine. Este cel mai mare critic al meu și sora pe care mi-am dorit-o toată viață. Eu am primit telefonul și m-au întrebat dacă vreau să merg să spun o poezie sau un monolog. Mi-am zis… ce să caut eu acolo?! În schimb, bunica care m-a crescut, mi-a spus… ție îți plac poeziile, mergi să spui!”.

Citește și MAJDA ABOULUMOSHA SPUNE ADEVĂRUL DESPRE PLECAREA DE LA PRO TV! „POZIȚIA MEA RĂMÂNE CEA PE CARE O ȘTIȚI DINTOTDEAUNA, MUNCESC ȘI… ”

Citește și ALIMENTUL-MINUNE CARE TE AJUTĂ SĂ SCAZI ÎN GREUTATE. MAJDA A REUȘIT SĂ SLĂBEASCĂ 17 KILOGRAME ÎN DOUĂ LUNI

Fără să stea pe gânduri, a luat primul tren și a mers către casting. Când a ajuns la gura de metrou de unde trebuia să fie preluată, a constatat că erau extrem de mulți tineri care se îndreptau spre același loc.

”M-am dus! Singură! Cu trenul. Am așteptat la o gură de metrou, de unde trebuia să fiu preluată. Doar că nu era gura de metrou corectă, cea la care așteptam eu. Tot acolo mai aștepta o fată, care se tot farda și își repeta poezia. I-am ținut oglinda să se rujeze și în timpul ăla eu mă mă tot gândeam… eu de ce mă duc? Când eram pe picior de plecare, că am zis că nu o să vină nimeni să mă ia de acolo, am primit un telefon și m-au întrebat unde sunt. Am ajuns la gura corectă de metrou și acolo am văzut o mulțime de tineri care mergeau la casting”, a spus Majda.

Vezi și MAJDA A RĂMAS SINGURĂ, DAR NU ABDICĂ DE LA… TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE CU 1.000 DE EURO!

Majda și-a susținut monologul: ”Era o lume nouă pentru mine”

Majda a avut parte de noroc, la momentul respectiv. La casting merseseră în jur de 12.000 de adolescenți, dar doar 12 au fost selectați. Majda s-a aflat printre cei selectați.

”Ajunsă acolo… am intrat printre primii să-mi spun monologul. Microfoane, lumini puternice, era o lume nouă pentru mine. În juriu erau mulți oameni, iar în mijloc Doamna Ruxandra. Mi-am spus monologul din Gabriel Garcia Marquez și după i-am căutat privirea să văd dacă e bine sau e rău. Am mai intrat de câteva ori să dăm niște probe, eram alături de Simina. Am rămas prietene de atunci. Din 12.000 mii de adolescenți s-au ales 12 oameni. Eu am fost printre ei”, a povestit ea.

”Doamna Ruxandra a crezut în mine. A fost omul care m-a adus Acasă. La Acasă TV am petrecut mulți ani și am învățat multe. Doamna Ruxandra mi-a dat curaj, mi-a zâmbit, m-a băgat în ședință, m-a motivat. În viață știu că totul e cu un scop! Eu nu am renunțat, dar am avut și oamenii care au crezut în mine ♥️”, a încheiat Majda.

Sursă foto: captură video Youtube, Instagram