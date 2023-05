Majda își dorește să părăsească România?! Ce planuri are vedeta: “Nu am bătut la ușa nimănui”

Majda s-a făcut cunoscută datorită rolurilor pe care le-a interpretat în telenovelele românești. După o perioadă, actrița a lăsat la o parte actoria și s-a dedicat carierei de prezentatoare Tv, însă a participat și la diferite emisiuni televizate.

Majdei i s-a făcut dor de actorie, însă de această dată și-ar dori să joace în telenovelele turcești, întrucât limba turcă îi este cunoscută și consideră că s-ar descurca extraordinar.

Majda: „Am învățat limba turcă”

Majda a locuit o bună bucată de timp în Turcia, alături de mama și tatăl ei vitreg. Bruneta a fost nevoită să învețe limba în acea perioadă, iar acum stăpânește destul de bine vocabularul, încât să poate juca în filmele turcești.

„Eu am plecat la vârsta de 3 ani, am locuit până la 7 ani în Turcia, m-am întors să fac școala, am făcut clasa întâi, după care iar am întrerupt și iar am plecat acolo.

Au încercat să mă dea la școală acolo. Am învățat limba turcă, pentru că mami mi-a luat profesor acasă, vorbeau cu mine, ei în casă vorbeau și în engleză. Și eu ce am făcut? Deja știam turca, o prinsesem foarte repede, m-am prefăcut că nu știu engleza ca să-i înțeleg pe ei când vorbesc în casă, pentru că se mai ascundeau de mine. Și ziceam că nu știu engleza, dar eu știam”, a declarat Majda, pentru Impact.ro.

Majda își dorește să joace în filme turcești

Deși a trecut mult timp de atunci, vedeta nu a uitat de marea ei pasiune, mai exact, actoria. Prezentatoarea Tv și-ar dori să filmeze într-o producție turcească, însă pentru ea, contează foarte mult să se și regăsească în personaj. De asemenea, ea susține că nu vrea să profite de conjuncturi pentru a ajunge să-și îndeplinească scopul, chiar dacă cunoaște persoane care ar putea să o ajute.

“Da, nu zic nu, depinde foarte mult că e o telenovelă aici, că e o telenovelă în afară trebuie să mă reprezinte cumva, dar, cu siguranță. Îți dai seama cum ar fi telenovelele turcești cu mine? Arăt așa a româncă? Că nu știu dacă aș putea să joc o româncă veritabilă! Asta e problema: ce rol aș avea? Mi-ar plăcea, mă tentează, de ce nu? Cunosc oameni care lucrează în telenovele acolo. Echipa cu care eu am filmat la emisiune a lucrat și cu marele actor care e adorat de toate femeile, Erkenci Kus.

Am fost în multe cercuri și care, nu știu, au lucrat cu oameni de la Hollywood, dar, eu așa am fost crescută: nu am bătut niciodată la ușa nimănui. Întotdeauna ușa mi s-a deschis dacă a fost nevoie de mine, pe principiul ăsta am mers: unde este nevoie de mine, acolo să mă ducă Dumnezeu, așa că nu am forțat niciodată nimic. Cu siguranță ce va fi al meu, e pus deoparte”, a mai spus vedeta.

