Drama trăită de Silviu Prigoană cu câteva luni înainte să moară. Nu și-a anunțat frații și a ieșit ceartă

Silviu Prigoană a murit la câteva luni de la decesul tatălui său. Vasile Prigoană s-a stins din viață, în vara acestui an, la vârsta de 93 de ani, fiind condus pe ultimul drum la Cimitirul Evanghelic Lutheran, din București. La scurt timp după moartea acestuia, frații regretatului om de afaceri au aflat că tatăl lor nu mai este în viață, nefiind anunțați cu privire la tragicul eveniment. Drama trăită de fostul patron de televiziune în legătură cu frații lui. Înainte să moară a ieșit mare ceartă.

Înainte să se stingă din viață, Silviu Prigoană a trăit o mare dramă: tatăl lui a murit în această vară. Vasile Prigoană avea 93 de ani și a fost înmormântat la Cimitirul Evanghelic Lutheran, din București, într-un cadru restrâns. Se pare că nici frații lui Prigoană nu au știut că tatăl lor a murit, căci afaceristul nu i-ar fi anunțat. Acesta avea trei frați, Daniel, Titus și Valentin. Nepoata lui Silviu, fiica lui Valentin, a ieșit la interval cu declarații neașteptate cu privire la această situație neplăcută.

Se pare că regretatul afacerist nu avea o relație tocmai bună cu frații lui. Vasile Prigoană trăia în casa lui Silviu, iar cel din urmă s-ar fi ocupat de nevoile părintelui său. Doar că, acest lucru i-ar fi afectat pe restul nepoților, pentru că nu ar mai fi putut să-și vadă bunicul. Nici n-au știut când acesta s-a stins din viață ori când a fost înmormântat.

”(…) Am primit un mesaj de la un străin, nimeni din cei care trebuiau să ne anunțe nu ne-a anunțat. Noi am aflat la câteva zile că bunicul a murit și a fost și înmormântat deja, iar la înmormântare au fost prezenți doar ei doi. Eram în aceeași măsură nepoata lui, tatăl meu era fiul lui, toți trebuia să fim prezenți. De ce s-a întâmplat toată această treabă? Eu dintre toți nepoții am fost nepoata care a crescut alături de ei, eu am locuit în Gherla până la 18 ani. Eu am crescut acolo cu ei. Am avut o relație foarte apropiată, eu am fost mereu acolo alături de bunicul și de bunica.

Noi eram partea familiei cea mai apropiată, de asta sunt foarte revoltată pe situație. La înmormântare a fost prezent doar un nepot și un fiu, cine a decis asta?! Bunicul locuia la București după ce a murit bunica, în urmă cu 4 ani. În ultima perioadă am auzit că a avut probleme de sănătate, tata a vorbit cu el acum în urmă cu o lună, a fost și în spital, a fost și bolnav”, mai povestea nepoata regretatului afacerist.