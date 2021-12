Drama unei eleve de 17 ani, după ce s-a infectat cu noul coronavirus: ”Parcă îmi dădea cineva cu bormaşina în cap. Am avut peste 80 de simptome”

O elevă de 17 ani din Galaţi a povestit coșmarul prin care trece de două luni, după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Giulia Maria Neagu este elevă la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi. Tânăra a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus pe 8 octombrie, după ce s-a infectat și în luna aprilie. Primele simptome au fost dureri de urechi, amigdalită și amețeli puternice. Starea ei de sănătate s-a deteriorat rapid și Giulia a fost internată de urgență la Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi.

”Nu puteam să stau în picioare, simţeam că-mi pierd echilibrul, mi-era în general foarte rău, vorbeam bâlbâit, eram foarte ameţită, îmi bătea pulsul… Parcă îmi dădea cineva cu bormaşina în cap. Nu puteam să merg. Nu aveam o stare de linişte, aveam senzaţia că fac accident vascular cerebral. Niciodată nu m-am simţit aşa groaznic. Eram foarte, foarte ameţită”, povestește Giulia.

Problemele de sănătate au persistat şi după externarea din spital. Tânăra avea dureri în piept și nu putea să respire. După mai multe investigații medicale, doctorii i-au spus că a rămas cu sechele post-COVID: ”La un moment dat am văzut că nu pot să respir, simţeam o presiune în piept. Făceam crize de respiraţie, simţeam presiune în piept. Am fost la un CT toracic, au venit rezultatele, iar concluziile au fost: o pneumonie specifică Covid. Mi s-a zis că jumătate din plămân a fost afectat. Doctorul mi-a dat un cortizon, dar nu puteam să respir (…) Am făcut şi RMN la cap. Medicul mi-a spus că e normal, e ceva post-COVID. Am avut toate simptomele, cred că am avut peste 80 de simptome, de la cap, inimă, sistem gastro-intestinal. Am avut dureri constante de burtă, simţeam că îmi plesneşte. Unii doctori, unele persoane, îmi spuneau că am iluzii, că am fost afectată din punct de vedere psihologic, dar nu e chiar aşa”, spune eleva.

Un nou vaccin pentru Omicron

Compania germană de biotehnologie, care colaborează cu gigantul american Pfizer în ceea ce privește vaccinurile COVID-19, a declarat pentru Business Insider că a inițiat „dezvoltarea unui vaccin adaptat” pentru Omicron. Serul ar putea fi gata în aproximativ 100 de zile.

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape varianta Omicron a coronavirusului, sau B.1.1.529, care a fost detectată pentru prima dată în sudul Africii. Experții în sănătate publică spun că noua variantă se transmite mult mai ușor și este mai periculoasă.

”Înțelegem îngrijorarea experților și am inițiat imediat investigații privind varianta omicron (B.1.1.529), precum și dezvoltarea unui vaccin adaptat, ca parte a dezolvării noastre standard pentru noile variante. Primii pași de dezvoltare a unui potențial nou vaccin se suprapun cu cercetările necesare pentru a evalua dacă va fi nevoie de o nouă doză. Obiectivul acestei abordări, care a fost inițiată joia trecută, este de a acționa rapid dacă o nouă variantă are nevoie de un vaccin specific”, au anunțat reprezentanții BioNTech.