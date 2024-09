Drama unei vedete din showbiz: “Fosta mea soacră a vorbit cu medicul să-mi facă avort spontan”

Una dintre cele mai dorite și controversate dansatoare din showbiz-ul românesc are o poveste de viață impresionantă. A ținut prima pagină a ziarelor din cauza scandalurilor amoroase în care a fost implicată, însă puțini cunosc amănunte din viața sa, atât din trecut, cât și din prezent. Vedeta era să moară de 9 ori, în circumstanțe grave și a avut parte de experiențe traumatizante. Aceasta a detaliat cu lux de amănunte povestea sarcinii pe care a pierdut-o din cauza fostei sale soacre.

Invitată în podcastul lui Bogdan Mocanu, Denisa Despa și-a deschis sufletul și a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre viața sa din trecut. Necazurile s-au ținut scai de ea încă de la naștere. Fiind o femeie care iubește copiii, vedeta și-a adus aminte de unul dintre cele mai traumatizante momente din viața sa.

Pe vremea când abia împlinise 18 ani, a rămas gravidă cu primul ei iubit, nepotul primarului din Drăgășani. Erau împreună de mai mulți ani, urmau să se căsătorească, însă soacra ei și-a băgat ”coada” în relația lor și a făcut tot posibilul să-i despartă. NU RATA: Denisa Despa, dansatoarea-bombă a maneliștilor, rupe tăcerea! Adevărul despre patrulaterul amoros cu nepotul Elenei Merișoreanu! „Încă am ordinul de protecție”

După aproximativ 3 ani de relație, Denisa a rămas pentru prima dată însărcinată cu iubitul ei. Crescută cu frică și credință în Dumnezeu, vedeta aștepta cu nerăbdare să devină mămică, însă soacra ei a orchestrat un scenariu macabru. Înainte de a merge la controlul ginecologic, femeia a vorbit cu medicul și i-ar fi spus să facă în așa fel încât Denisa să avorteze spontan, lucru care s-a întâmplat după două zile.

Vedeta era însărcinată cu gemeni. Privind în urmă, Denisa a mărturisit că pierderea sarcinii a fost o traumă, deoarece nu a fost și nici nu este deloc de acord cu avortul – indiferent de circumstanțe. NU RATA: Șoc în showbiz: a fost încătușat! Are legătură cu Ioana Ginghină, Claudia Ghițulescu și Denisa Despa!

”Sarcina pe care am pierdut-o nu a ținut nici de mine, nici de Dumnezeu, ci că fosta mea soacră, practic asta e o crimă, a vorbit cu medicul să îmi facă avort spontan. Femeia nu suporta că îi iau băiatul de lângă ea. Eu am rămas însărcinată din întâmplare, era primul meu iubit, asta e. După ce am mers la control cu soacra mea, la două zile am sângerat. Am luat tratament de la două luni, iar cu o zi înainte să ajung la medic, mi-a căzut embrionul în mână”, a spus Denisa Despa, în podcastul lui Bogdan Mocanu.