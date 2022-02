Drama unui bebeluș venit pe lume după ce un bătrân a violat o adolescentă de 14 ani. DGASPC a intervenit de urgență

O familie din comuna Perieni, județul Vaslui, trece prin momente grele după ce Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Vaslui le-a luat bebelușul venit pe lume anul trecut, în decembrie. Mama micuțului are doar 15 ani și anul trecut, în primăvară, a fost violată de un bătrân. Acesta nu-și recunoaște acum copilul.

Adolescenta, care are și un mic retard, a născut în decembrie un băiețel. După câteva zile de la naștere, bebelușul a fost adus la Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad în stare gravă, după ce a răcit crunt. Ulterior, DGASPC Vaslui a fost înștiințată de medici de cazul copilului.

După mai multe verificări, spectaliștii au cerut securizarea micuțului într-un centru al Protecției Copilului, printr-o Ordonanță Președințială la Tribunalul Vaslui. Pe 4 ianuarie, bebelușul a fost luat din familie, spre nemulțumirea mamei și a bunicilor materni. Familia în cauză solicită ajutor pentru a-l lua acasă pe băiețel.

Drama unui bebeluș din comuna Perieni, județul Vaslui. “Îl vrem acasă, e din familia noastră”

Reprezentanții DGASPC Vaslui nu s-au lăsat, însă, impresionați, mai ales că familia respectivă a mai avut, de-a lungul timpului, probleme cu Protecția Copilului. Urmează să se facă o reevaluare, printr-o anchetă socială. Apoi se vor lua măsurile care se impun. În prezent, bebelușul este în plasament la un asistent maternal.

“Bună ziua! Mă numesc Florin, sunt din comuna Perieni și vin să vă solicit ajutorul pentru sora mea Oana C. La vârsta de 14 ani a fost abuzată de Constantin M., în vârstă de 67 de ani. Sora mea a născut un băiețel, tata și mama vor să îl crească, dar poliția a venit cu jandarmii să-l ia ca pe un mafiot. Individul care a violat-o pe sora mea a dat bani pe la poliție și la asistenții maternali din Bârlad cât și la spital, iar martorii lui au dat declarații false. De ce vor să distrugă un copil? Avem un frate cu handicap de gradul 1 și a crescut foarte bine, acum are 23 de ani. Așa cum au avut grijă de noi, așa vor să aibă grijă și de nepoțelul nostru. Vă rog să ne sfătuiți ce putem face! Îl vrem acasă, e din familia noastră! A răcit copilul când a venit să-i preleveze probe AND. Au lăsat ușa deschisă larg și afară era un ger cumplit, cum să nu răcească bebelușul, mic de o lună! Nu e nimeni vinovat”, a povestit fratele adolescentei, într-o scrisoare trimisă pe adresa redacției site-ului vremeanoua.ro.

