Dubai a schimbat-o pe Simona Halep! Transformare pentru fostul număr 1 din tenis. „Ești altceva”

Ultima perioadă a fost extrem de grea pentru Simona Halep, având în vedere scandalul de dopaj și suspendarea mare pe care a primit-o. Însă, mutarea din România pare că i-a priit sportivei. De ceva timp locuiește în Dubai, iar zâmbetul i-a revenit pe buze. Aceasta a postat în mediul online mai multe fotografii, iar fanii au fost surprinși să vadă transformarea.

În urmă cu doar câteva luni, Simona Halep a decis să părăsească țara natală și s-a mutat în Dubai, acolo unde și-a cumpărat și o casă. Sportiva este în așteptarea unui verdict din partea TAS în cazul de dopaj, după ce a atacat decizia. Până la audierile care vor avea loc în februarie, aceasta pare că a decis să nu își mai facă griji și să se bucure din plin de viață.

Încă din vara anului trecut, Simona Halep și-a îndreptat atenția către Dubai. Fosta campioană de la Roland Garros şi Wimbledon se antrenează deja de mai multe luni în Emiratele Arabe Unite și a decis să rămână acolo. Sportiva și-a achiziționat deja o locuință și a făcut mutarea definitivă.

Viața din Dubai pare să îi priască Simonei Halep. De când a ajuns acolo, sportiva este mai mereu cu zâmbetul pe buze, în ciuda situației grele prin care trece. Recent, jucătoarea de tenis a postat câteva fotografii în mediul online, iar fanii au fost uimiți să vadă schimbarea.

Simona Halep se bucură din plin de Dubai și de atracțiile pe care le are de oferit. Aceasta s-a fotografiat pe o barcă și pare mai senină și mai veselă ca niciodată. Îmbrăcată lejer, sportiva s-a bucurat de plimbarea pe apă și a împărtășit totul și pe rețelele sociale, admițând că locul în care se află a cucerit-o.

Fanii au fost surprinși să o vadă cu zâmbetul pe buze și relaxată. Mai mult, aceștia au observat că sportiva a marcat și o schimbare de look. Simona Halep și-a lăsat părul să crească și a renunțat la nuanțele de blond, revenind la culoarea ei naturală.

Înainte de a pleca în Dubai, Simona Halep recunoștea că tot ce i s-a întâmplat a afectat-o destul de tare. Sportiva mărturisea chiar că sănătatea mintală i-a fost afectată, începând să aibă stări de anxietate și atacuri de panică.

„A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că, la proba mea de urină, doar la proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv, cu o cantitate infimă de substanță, o substanță interzisă. Am fost mereu împotriva dopajului, știți că am vorbit insistent despre asta, așa că nici măcar nu mi-a trecut prin minte, niciodată în viața mea, să fac așa ceva.

Deci a fost un șoc. M-am luptat cu partea emoțională, pentru că a apăsat foarte greu pe umerii mei, iar când am văzut cât de mult este dezbătut în public acest subiect, chiar mi-a fost afectată sănătatea mintală”, declara Simona Halep.