Dublu show la PRO TV! Abia acum s-a detonat BOMBA! Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu au acceptat la MasterChef ce au refuzat la Chefi la Cuțite

Se cutremură platourile de filmare de la PRO TV, la pachet cu liniștea șefilor producției MasterChef, asta deoarece au apărut noi informații de senzație. CANCAN.RO are detalii incendiare, în exclusivitate, despre planurile trustului, care se doreau a fi ținute secrete. Ghinion! Am aflat că “fantomele trecutului” de la Antena 1, îi vor bântui pe cei trei chefi și la postul concurent. Iar aceste “fantome” poartă un nume – MasterChef Celebrity, noul sezon care va debuta în primăvara lui 2025! De ce le-a fost frică, nu au scăpat nici aici! După un scandal care s-a soldat și cu vizite în instanță, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt “încolțiți ” de o situație similară cu cea trăită la Chefi la Cuțite. Oare cum vor reacționa de data aceasta? Vor declara război și trustului care i-a luat, din nou, sub aripa sa? Ori PRO TV va “îndulci” situația cu mai mult “cașcaval”? Și nu, nu e vorba de Emmentaler aici!

Socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din…platou! Ori ba? Vă amintiți cu siguranță de scandalul cu surle și trâmbițe dintre Antena 1 versus Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu. Unul dintre motivele plecării celor trei bucătari de la emisiunea Chefi la Cuțite ar fi fost “exploatarea” lor. Cel puțin, asta susține Cătălin Scărlătescu, că problema principală ar fi fost refuzul producției de a filma un singur sezon pe an. Și-au luat bagajul și au revenit la PRO TV, acolo unde totul părea a fi doar lapte și miere. Bomba abia acum apare!

CANCAN.RO a aflat că șefii trustului vor să lanseze în primăvara anului viitor MasterChef Celebrity! Întrebarea care apare este dacă vor exista și aici două sezoane pe an? Cum vor gestiona chefii situația? Având în vedere faptul că două sezoane pe an au reprezentat “călcâiul lui Ahile” al celor trei bucătari, în trecut. Unde mai pui că fanii de odinioară ai trio-ului celebru au sesizat niște discrepanțe în declarații.

Lovitura PRO TV-ului pentru Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu

Dar să vedem de unde a început totul. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Cătălin Scărlătescu a afirmat că motivul pentru care cei trei chefi au plecat de la Antena 1 a fost faptul că producția a refuzat filmarea unui singur sezon pe an. Fiecare dintre cei trei bucătari doreau să aibă mai mult timp la dispoziție cu familia, iar oboseala de la filmări își spunea cuvântul. Fanii emisiunii de la Antena 1 nu au privit cu ochi buni motivele invocate de Scărlătescu, nu de alta, dar erau și remunerați pe măsură. Acum, nu știm dacă sumele respective erau și pe placul chefilor.

Sursele CANCAN.RO spun că pentru două sezoane de filmări, cei trei bucătari munceau aproximativ 75 de zile, mai exact, 3 luni. Iar pentru cele trei luni lucrate, vedetele show-ului culinar încasau aproximativ trei milioane de euro, împreună. Bani care, aparent, nu compensau faptul că în cele trei luni de filmare, chefii petreceau timp departe de familie. Acum că ne-am lămurit cu situația din trecut, să revenim la prezent. Așa cum vă spuneam, PRO TV va lansa un alt sezon, denumit MasterChef Celebrity.

Dacă vor exista și de această dată două sezoane pe an, ne întrebăm dacă la trustul unde este Andreea Esca emblemă timpul se comprimă ori trece diferit? Nu îi vor deranja, din nou, orele petrecute pe platourile de filmare? Și mai mult decât atât, care să fie prețul pentru care Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu au acceptat la MasterChef ceea ce au refuzat la Chefi la Cuțite?

