Dumitru Fărcaș și-ar fi presimțit moartea: ”A luat taragotul și a început să cânte…”

Dumitru Fărcaș a murit marți, 7 august, la vârsta de 80 de ani în urma unui infarct într-un spital din Cluj. După ultima emisiune în direct, Cozmin Gușă își amintește că, împreună cu Dumitru Fărcaș, a făcut planuri pentru a 80-a aniversare a artistului.

”Eram prieteni de vreo 25 de ani, dar nu mai făcusem emisiuni împreună. Era prima emisiune și s-a dovedit a fi și ultima pe care a filmat-o marele artist. Emisiunea a fost una între prieteni, foarte veselă. Nu a dat niciun semn de suferință. Am mai stat 3-4 ore după ce s-a ieșit din direct, la șpriț, am planificat aniversarea de 80 de ani a maestrului. Din păcate, eu am fost plecat, el a avut proiecte…Lasă, zice, că tot anul e ziua mea. Uite că n-a fost să fie.”, a declarat Cozmin Gușă pentru dcnews.ro.

Dumitru Farcaș și-ar fi presimțit moartea. (CITEȘTE ȘI: DUMITRU FĂRCAȘ A MURIT! INTERPRETUL DE MUZICĂ POPULARĂ AVEA 80 DE ANI)

”Era extrem de profund și de sensibil. Țin minte că după emisiune am tot vorbit despre situația României, că de ce ne umilim în fața străinilor. I-au venit lacrimile. Gata, tac, a zis, mai bine cânt. A luat taragotul și a început să cânte. Nu prea făcea astfel de gesturi, parcă a presimțit ceva, a simțit că trebuie să facă mai mult…De regulă, cânta doar în fața unor săli pline, avea contracte încă dinainte de 89 în marile săli de concerte ale lumii. A fost profesor la Școala de Artă, a pregătit generații de taragotiști. Nu se uita la bani. Era bogat înainte de 89. Era celebru în lume, nu doar în țară. Dar mergea la concerte în Transilvania, la Alba Ilulia, la Biștrița, în Maramureș. Un om de cultură și un patriot…Dumnezeu să-l odihnească.”, a mai spus Cozmin Gușă.

Dumitru Fărcaș va fi înmormântat cu onoruri militare

Taragotistul Dumitru Fărcaş va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, în comuna sa natală Groşi, din judeţul Maramureş. Trupul neînsufleţit al artistului va fi depus într-un cavou construit în spatele casei părinteşti. Viceprimarul comunei Groşi, Gavril Ardusătan, a declarat că la înmormântare va avea loc şi un moment folcloric, cu cântece de jale în memoria lui Dumitru Fărcaş.

„Ceremonia religioasă amplă, Prohodul, va avea loc joi de la ora 11 la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, după care convoiul cu sicriul va fi transportat la Groşi, la casa părintească a lui Dumitru Fărcaş, unde va avea loc înmormântarea, cu onoruri militare şi vor fi trase salve de armă. Trupul neînsufleţit al acestuia va fi depus într-un cavou din spatele casei părinteşti, aceasta a fost dorinţa sa expresă. Va avea loc şi un moment folcloric de jale, cu taragotişti şi intrepreţi de muzică populară, în memoria lui Dumitru Fărcaş. Estimăm ca înmormântarea să aibă loc undeva în jurul orei 16”, a spus Ardusătan.

Potrivit acestuia, taragotistul a fost cetăţean de onoare al comunei Groşi, dar şi a judeţului Maramureş. Primăria Cluj-Napoca a anunţat că miercuri începând cu ora 14, la Casa de Cultură a Studenților, în Sala „Dumitru Fărcaș", toți cei care doresc pot să îi aducă un ultim omagiu taragostistului, iar joi, de la ora 11, tot la la Casa de Cultură a Studenților va avea loc ceremonialul religios.