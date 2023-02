Dumitru Hermeneanu, un pensionar de 87 de ani, i-a făcut să plângă pe jurații ”Românii au talent”

Dumitru Hermeneanu este pensionarul în vârstă de 87 de ani, care a ridicat în picioare întreaga sală de la ,,Românii au talent”. Bărbatul i-a emoționat atât pe jurați, cât și pe cei de acasă, după ce a recitat poezia ,,Dormi în pace”, de Alexandru Vlahuță, în amintirea soției sale.

Bătrânul și-a spus povestea de viață, care a smuls lacrimile oamenilor. După 16 încercări de a-și vindeca soția, femeia s-a stins din viață din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Momentul său pe scenă a stârnit emoția și admirația juraților. (CITEȘTE ȘI: DRAMA NEȘTIUTĂ A LUI EDUARD DRAGU SĂLĂGEAN, CONCURENTUL DE LA ROMÂNII AU TALENT 2023: ”ȘI-A BĂTUT JOC DE MINE”)

,,Sper că v-a făcut bine această apariție și v-ați bucurat de ea”, a spus Andi Moisescu,

,,Din partea mea aveți toată admirația”, a spus și Dragoș Bucur, la rândul său.

,,De 16 ori am externat-o și am internat-o”

În cadrul emisiunii de talente, Dumitru Hermeneanu a asociat poezia pe care a recitat-o soției sale. Acum trăiește fără femeia pe care a iubit-o o viață întreagă, însă înconjurat de familie. Deși și-a internat de 16 ori soția, telefonul medicilor prin care îl anunțau că nu mai pot face nimic pentru a-i salva viața l-a condamnat la o singurătate amară. (VEZI ȘI: PEPE, GEST IMPRESIONANT PENTRU RADU PALANIȚĂ, CÂȘTIGĂTORUL ”ROMÂNII AU TALENT”, DE LA PRO TV: ”NU NE-AM ÎNTÂLNIT NICIODATĂ”)

,,Poezia asta pentru mine înseamnă viața soției mele. După ce s-a îmbolnăvit soția și a decedat, am avut remușcări sufletești, ca orice om care își pierde ceva bun și drag și scump.

De 16 ori am internat-o și am externat-o. Și a 16-a oară am primit telefon la 1 noaptea, m-au chemat și mi-au zis că nu se mai poate face nimic. Singurătatea este grea de tot.

Așa îmi spunea și mama, Dumnezeu să o odihnească, zice: Mamă, nimic nu mă doare, doar atât, că sunt singură și asta mă omoară”, a povestit Dumitru, la ,,Românii au talent”.