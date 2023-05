După 30 de ani de căutări și întrebări, Al Bano știe ce s-a întâmplat cu fiica sa. „Romina nu a vrut niciodată să accepte. Dar așa a fost”

Al Bano și Romina Power au format unul dintre cele mai îndrăgite duete din istoria muzicii internaționale. În afara scenei, cei doi artiști au avut o căsnicie fericită timp de trei decenii. Ei au împreună patru copii: Ylenia Carrisi, Yari, Cristel și Romina jr. Din păcate, fericirea le-a fost zdruncinată în 1994, atunci când Ylenia a dispărut fără urmă. Cei doi artiști au făcut totul pentru a-și găsi fiica, însă fără succes. Recent, Al Bano a dezvăluit presei italiene că știe ce s-a întâmplat cu Ylenia și totodată a dat de înțeles că a acceptat situația.

Al Bano și Romina Power au cunoscut din plin succesul, ei formând unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate duete ale muzicii internaționale. Cu milioane de discuri vândute, ei au dominat topurile muzicale pentru o lungă perioadă de timp. Al Bano și Romina au trecut însă printr-o mare cumpănă în anul 1994, atunci când fiica lor Ylenia a dispărut fără urmă, ea nefiind găsită nici până în ziua de azi.

Al Bano știe ce s-a întâmplat cu fiica sa dispărută în urmă cu 30 de ani

Al Bano și Romina Power au trăit o frumoasă poveste de dragoste în afara scenei. Ei au fost căsătoriți în perioada 1970 – 1999 și au împreună patru copii: Ylenia Carrisi, Yari, Cristel și Romina jr. Din păcate, fericirea le-a fost zdruncinată în ultima zi a anului 1993, atunci când fiica lor Ylenia, în vârstă de 24 de ani, a dispărut fără urmă. Au urmat ani de căutări și investigații, însă fără niciun rezultat. Astfel, în anul 2013, Al Bano a decis să declare decesul fiicei sale. Romina Power nu a fost însă de acord cu acest lucru, ei neavând nicio dovadă clară a morții Yleniei. Totuși, informațiilor pe care le-au obținut duceau la concluzia că fiica lor s-a înecat în apele fluviului Mississippi.

Recent, Al Bano a oferit un amplu interviu pentru Corriere della Serra. Artistul a explicat că a decis să declare moartea fiicei lui după ce a vorbit cu paznicul portului în care se presupune că s-a înecat aceasta. În plus, Al Bano a dezvăluit că Ylenia începuse să consume substanțe interzise, iar uneori nici nu-l mai recunoștea când era sub influența acestora.

„Era o fată extraordinară. A studiat la King College din Londra și știa engleza, franceza, spaniola, portugheza. A fost cu noi la Moscova, când am avut 18 concerte, și începuse să învețe și rusa. Apoi, ne-a însoțit și în Statele Unite. Am plecat de la Los Angeles la New Orleans și acolo a avut întâlnirea fatidică […] Vagabonzii, artiștii stradali… Îmi amintesc de un negru, îl cheamă Masakela […]

Într-o după-amiază am rămas cu Ylenia pentru că observasem ceva ciudat. Dintr-odată ea a început să alerge, iar eu eram în spatele ei, iar ea striga: ‘Bărbatul ăla vrea să mă rănească’, iar bărbatul acela eram eu. E clar că era o problemă cu drogurile […]

Într-o altă seară a dispărut și nu am mai găsit-o până la 8 dimineața. Ea i-a spus mamei ei că în noaptea aceea și-a riscat viața în apele fluviului Mississippi.

Am reconstituit acea noapte oră de oră. Am vorbit cu martori. L-am întâlnit pe Masakela, care fusese în închisoare, dar a negat orice vinovăție. Am interogat ultima persoană care o văzuse, paznicul portului. ‘Nu poți să stai aici’, i-a spus paznicul. Dar Ylenia a răspuns: ‘Eu aparțin apelor’ și s-a scufundat în râu, înotând în stilul fluture.

Atunci am înțeles că paznicul spunea adevărul, pentru că Ylenia spunea această frază în copilărie înainte de a sări în apă și înota mereu în stil fluture. Dar Mississippi nu iartă”, a povestit Al Bano.

