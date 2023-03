Doliu în industria muzicală. Un cântăreț de R&B s-a stins din viață la 71 de ani

Industria muzicală este din nou în doliu, după ce unul dintre cei care a reușit să își aducă un aport uriaș muzicii R&B s-a stins din viață la numai 71 de ani. Anunțul trist a fost făcut pe rețelele de socializare chiar de către familia bărbatului.

Din ce în ce mai mulți artiști care au influențat într-un fel sau altul lumea muzicală de peste ocean se sting din viață în ultima perioadă. Din păcate, de această dată este vorba despre cel care a scos hit-ul „What You Won’t Do for Love”.

VEZI ȘI: Doliu în industria muzicală! Un cântăreț celebru și-a găsit sfârșitul la 93 de ani

Cântărețul de R&B a murit la 71 de ani

Fanii stilului muzical R&B sunt în doliu de ieri, 15 martie 2023, când au aflat faptul că idolul lor, Bobby Caldwell, s-a stins din viață la numai 71 de ani. Anunțul a fost făcut public de către Mary Caldwell, soția artistului. Femeia a susținut că soțul ei a murit acasă, alături de cei dragi, în timp ce îl ținea în brațe.

„Bobby a murit aici, acasă. L-am ținut strâns în brațe când ne-a părăsit. Am inima zdrobită pentru totdeauna”, a scris Mary, soția regretatului artist, pe pagina de Twitter.

În ultimii ani, Bobby nu a mai apărut pe scenă din cauza bolii de care suferea. De mai bine de cinci ani bărbatul nu mai mutea să meargă, motiv pentru care s-a văzut nevoit să își încheie cariera mult prea devreme. Potrivit agentului său, cel care a interpretat de-a lungul anilor melodiile ”What You Won’t Do for Love” și ”Open Your Eyes” a murit în somn, în reședința da din New Jersey.

NU RATA: Doliu în muzica românească! Aurel Mitran, fost manager al trupelor Compact și Holograf, a murit

Cântărețul ar fi început să aibă probleme de sănătate în momentul în care ar fi consumat o cantitate destul de mare de antibiotice de-a lungul unei perioade lungi. Astfel, au apărut o serie de complicații ce i-au redus treptat capacitatea de a mai merge, potrivit declarațiilor făcute chiar de către soția sa pentru presa internațională.