Doliu în muzica românească! Aurel Mitran, fost manager al trupelor Compact și Holograf, a murit

Aurel Mitran, unul dintre cei mai importanţi impresari şi producători de spectacole, a murit. Printre altele, a fost managerul trupelor Holograf, Iris, Compact, și a mai multor artiști, printre care Nicu Alifantis, Alexandru Andrieş, Laura Stoica.

În anii ’80, Aurel Mitran s-a ocupat de cele mai de succes trupe ale perioadei, Compact și Holograf, iar după 1990 a adus primele nume mari ale scenei mondiale în concerte în România.

„Sunt în showbiz de când Marea Moartă nu era nici măcar bolnavă”, declara Aurel Mitran într-un interviu mai vechi.

A fost timp de 23 de ani mâna dreaptă al lui Ion Lucian, în calitate de director-adjunct al Teatrului Excelsior, a fost impresarul celor mai mari artişti din România și tot el a fost cel care a adus-o pentru prima dată pe Cesaria Evora în țara noastră. În ultimele patru decenii a produs peste 10.000 de spectacole şi concerte.

,,Visează într-una la o normalitate a showbiz-ului românesc, ceea ce eu personal nu cred că se va întâmpla, cel puțin în viitorul foarte apropiat. Este un artist în meseria lui de impresar, i-au trecut prin mână mulți, foarte mulți artiști români, a crescut generații de noi impresari, a colaborat cu câțiva artiști străini importanți, ca să dau doar câteva exemple, el este cel ce i-a adus pentru prima dată în România pe Cesaria Evora și pe Bobby McFerrin”, spunea Nicu Alifantis, unul dintre cei mai vechi prieteni ai impresarului.

Numeroși artiști i-au adus omagii

Mulți artiști și oameni din industrie au fost îndurerați la primirea veștii decesului lui Aurel Mitran. Aceștia i-au adus omagii primului mare manager și impresar rock din România.

„Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun, a încetat din viaţă Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească şi să te aibă în paza Sa. Mulţumesc pentru tot, Aurel!”, a scris Nicu Alfantis pe Facebook.

„Aurel Mitran îmi va însoţi, dintr-o cameră a inimii, fiecare prim pas pe o scenă. Pentru că despre scenă a fost fiecare discuţie din ultimii 14 ani. Am avut onoarea de a-l întâlni chiar la începutul vieţii mele de producător, când mi-a spus ce fac bine fix în acele detalii la care ţin când vine vorba de un spectacol şi mi-a spus şi ce nu ar trebui să fac deloc. Din colaborările noastre directe (lansarea de 2 zile a albumului „Fericirea de Luni” şi un spectacol aniversar al Lunii Pătrate la Teatrul Excelsior, evenimentul Duete de la Cinema Patria), din toate întâlnirile de la evenimentele create de domnia sa şi din toate discuţiile de cafea, am avut atât de multe lucuri de învăţat şi am atâtea de ţinut minte…”, a transmis Alina Manole.

„Cuvintele sunt prea sărace ca să exprime cât ne pare, mie şi colegilor mei, de rău. Lumea artistică în special şi lumea în general, este mai săracă fără tine, Maestre! Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace!”, a scris formația Proconsul.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Alurel Mitran va fi depus la Teatrul Excelsior, joi, la ora 12.00.

