După Ana Morodan, şi Nikita se laudă că are mai mulţi iubiţi: „Nu am numai unul, recunosc”

După o perioadă de 15 ani petrecută în Malaga, Spania, împreună cu familia sa, Nikita s-a întors în România. În urmă cu mai mulți ani, blondina a ales să-și schimbe cursul vieții și a plecat în Spania, unde a început o viață nouă. Însă, dorul de casă a făcut-o să revină pe meleagurile natale. O ocazie perfectă de a sta de vorbă cu ea, în cadrul unui interviu fresh. Iată ce declarații exclusive ne-a făcut blondina.

Mihaela Ispas, cunoscută sub numele de Nikita, a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani, prin scandalurile pe care le-a provoca cu diferite personalități din showbiz. Totul a început odată cu slujba ei ca bodyguard al vedetelor.La vremea respectivă, Nikita devenise un fenomen în lumea showbiz-ului românesc, iar aparițiile sale televizate erau la ordinea zilei. După mulți ani în lumina reflectoarelor, „fata rea de cartier” și-a dorit o viață mai liniștită, așa că a ales să înceapă o viață nouă, în Spania, alături de familie.

Acum, la 15 ani de la „momentul istoric”, Nikita a revenit în forță, în România.

Nikita, declarații despre iubitul său: „E treaba mea, nu am numai unul”

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate, pentru CANCAN.RO (VEZI AICI), Nikita a vorbit despre cum a arătat viața sa în ultimul deceniu. Printre confesiunile sincere, la capitolul „amor”, Nikita ne-a dezvăluit că, deși este într-o relație cu iubitul său spaniol, nu o duce prea rău când vine vorba de admiratori, acordându-le la fel de multă „atenție”.

CANCAN EXCLUSIV: Ai vorbit mai devreme despre iubire, vreau să știu care este statutul actual al Nikitei?!

Nikita: „Am iubitul meu spaniol, despre care nu pot să dau foarte multe amănunte, nu îmi place să mă laud «vai, dragă, am iubit». E treaba mea, nu am numai unul, am mai mulți, recunosc. Iubiți platonici, nu te gândi, că nu sunt ca vedetele din ziua de astăzi, de la noi, care îi schimbă ca pe ciorapi. N-am timp de schimbat bărbați, nu am timp de stat pe YouTube, să dansez, mie îmi cer sfaturi în realitate. Am mii de tovarăși care, în realitate, îmi cer sfaturi”, ne-a declarat Nikita, în exclusivitate.

