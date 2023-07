După ani de zile de muncă, Dorian Popa bifează prima vacanță! Suma impresionantă pe care a cheltuit-o pentru mica escapadă

Chiar dacă își permite să aibă mai multe vacanță pe an, în orice destinație ar dori, Dorian Popa nu a mai plecat de ani de zile într-un concediu. Artistul nu este adeptul acestei practici și preferă să facă altceva cu timpul lui. Însă, acum, Dorian Popa are parte de prima vacanță după ceva timp. Iubitul lui Babs a plecat cu rulota prin țară, iar pregătirile pentru mică aventură l-au făcut să scoată din buzunar bani frumoși.

Dacă în urmă cu ceva timp, Dorina Popa scandaliza opinia publică declarând că nu este adeptul vacanțelor și că și alții ar trebui să îi urmeze exemplu, acum artistul a făcut o excepție și a acceptat provocare de a plecat cu rulota prin țară. Așa că putem spune că după ani de zile, acesta bifează prima vacanță.

Suma considerabilă cheltuită pe cumpărăturile pentru vacanță

24 de ore are de petrecut Dorian Popa în rulotă, iar pentru asta s-a echipat serios. Artistul a dat iama în magazine și a făcut numeroase cumpărături. La final a făcut bilanțul, iar suma pe care a cheltuit-o pare destul de mare pentru mulți români.

Mai exact, pentru tot ce a luat Dorian Popa a plătit 909 de lei. Cheltuielile au fost destul de mari, având în vedere că o bună parte dintre români ar putea să trăiască săptămâni bune că acești bani. Însă, Dorian Popa spune că suma este una rezonabilă, ținând cont că pe lista de cumpărături s-au aflat și lejerii de pat sau ventilatoare pentru rulotă.

„Astea sunt cumpărăturile, extrem de bine organizate. Să vedem ce înseamnă cumpărăturile pentru o vacanță cu rulota. 909 lei. Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult ținând cont că am luat perne, așternuturi. Hai să o gândim și în esență, nu doar că am mers la cumpărături și am cheltuit 900 de lei. Am luat și ventilator. Mergem acum să ne instalăm în dube”, a spus Dorian Popa, în unul dintre vlogurile sale.

Dorian Popa nu este adeptul vacanțelor

În urmă cu ceva timp, Dorian Popa mărturisea că nu este adeptul vacanțelor și le privește ca pe un moft. Artistul spunea că de ani de zile nu a mai plecat în concediu și că exemplul lui ar trebui să îl urmeze mulți români.

Dorian Popa consideră că munca este o plăcere, iar cei care își doresc să trăiască bine și să aibă cât mai multe ar trebui să nu se mai gândească la vacanțe, ci să facă tot ce le stă în putință pentru a ajunge acolo unde își doresc.

„Asta cu vacanța este un fel de răsfăț al colegilor mei. Să fim serioși, munca noastră este superbă, ne poartă prin toată lumea. Nu mi-am schimbat mentalitatea, mai ales în perioada asta mult mai grea decât ce-a fost înainte. Mi se pare stupid să te relaxezi atunci când vine greul.

Nu am mai plecat în concediu de ani de zile. Până mai deunăzi îmi doream să realizez lucruri. Dacă în ultimul timp le-am realizat, acum mi-am dat seama că nu mai pot să plec în concediu pentru că, deși am realizat lucruri, habar nu avem ce se va întâmpla cu lumea în care trăim.

Oamenii încă trăiesc într-o himeră greșită și consideră că trebuie să își petreacă concediile la munte, la mare, în alte țări. Eu i-aș sfătui cât se poate de prietenește, să pună banii deoparte, așa cum spune mamișor”, declara Dorian Pop, în urmă cu ceva timp.