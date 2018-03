Intuitivi și extrem de simpatici, frumoasa prezentatoare tv Andra Trandaș și Billy, cățelușul care i-a fost co-prezentator în cadrul știrilor Star News, vor putea fi urmăriți de cãtre telespectatorii Antena Stars într-o nouă ipostază. Billy va fi gazda propriei emisiuni, intitulată sugestiv ”Stăpânii vedetelor”, patrupedul dovedind adevărate veleități de jurnalism monden.

Dacă Billy va fi cel care va interacționa cu animăluțele vedetelor, chestionând nu doar căței, ci și pisici, țestoase, cai și alte viețuitoare, Andra va sta de vorbă cu vedetele în persoană pentru a afla secretele și picanteriile din viața lor.

”<<Stăpânii vedetelor>> este o emisiune nou-nouță, cu vedete, bineînteles, dar de data aceasta, cu acele vedete care au inima mare, care iubesc animalele din tot sufletul. Și eu, și Billy ne bucurăm foarte mult că facem parte din acest proiect!

Eu sunt foarte încântată pentru că am iubit enorm animalele dintotdeauna și consider că ele există în viețile noastre ca să ne iubească, să ne aducă zâmbetul pe buze când ajungem acasă după o zi grea și să ne aline durerile sufletești când suntem supărați. În aceeași măsură însă, și ele au nevoie de iubirea și grija noastră! Iar cu ocazia asta vom cunoaște patrupede ,sau poate bipede sau, eu știu… reptilele care trăiesc sub același acoperiș cu vedetele autohtone.

Billy este foarte fericit că merge la filmări, pentru că, de atâția ani de când formăm un cuplu la tv, s-a obișnuit și chiar se simte cel mai bine înconjurat de vedete și camere de luat vederi”, mărturisește Andra Trandaș.

Emisiunea, care demonstrează că, de multe ori, și oamenii aparțin animalelor de companie, nu doar invers, va cuprinde mai multe rubrici:

Pet Talks – în care interviurile se desfășoară față în față, fără perdea

Pet Fashion – despre ce se poartă în materie de ținute și accesorii ale animalelor de companie; Pet Beauty –pentru că orice star are nevoie de îngrijiri speciale; Pet Vet- în care sfaturile veterinarului sunt extrem de prețioase pentru că sănătatea este cel mai important lucru și în cazul animalelor;

Pet Training- ce cuprinde tehnici și ponturi pentru cea mai eficientă dresură și Pet World- în care animalele celebrităților internaționale devin subiect monden.

”Numele emisiunii este inspirat din faptul că Billy este stăpânul inimii mele și eu, de foarte multe ori, fac lucruri pentru a ști că este fericit, iar el mă răsplătește cu un comportament devotat și foarte ascultător. Vor fi și o mulțime de surprize, așa că-i invităm pe prietenii noștri să stea cu ochii pe noi!”, spune gazda emisiunii, Andra Trandaș.