După ce s-a zvonit că este în prag de divorț, Anamaria Prodan a luat o decizie radicală! Vedeta va merge în S.U.A cu primul ei soț deoarece are un motiv bine întemeiat.

Sarah a dat lovitura peste Ocean. Pasionată şi talentată la baschet, fiica cea mică a Anamariei Prodan şi-a anunţat toţi prietenii, dar şi toţi admiratorii din mediul online că urmează să joace în echipa Universităţii Mississippi.

„Sunt recunoscătoare că am ocazia să joc sportul pe care îl iubesc, la un alt nivel. Aş vrea să le mulţumesc tuturor şcolilor care m-au selectat. Acestea fiind spuse, sunt fericită să anunţ că voi juca la Universitatea Mississippi”, a transmis Sarah pe Twitter. (CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN, MESAJ PENTRU LAURENȚIU REGHECAMPF DUPĂ CE AU APĂRUT ZVONURI CONFORM CĂRORA CĂSNICIA LOR SE APROPIE DE FINAL)

În ciuda faptului că a divorțat de primul ei soț, Anamaria Prodan și Tiberiu Dumitrescu au rămas în relații bune de dragul celor două fete pe care le au împreună. Iar recent, cei doi au aflat că Sarah, fiica lor, va juca în echipa de baschet a unei mari universități din SUA. Așa că Anamaria Prodan și Tiberiu Dumitrescu au hotărât să meargă pe tărâm american pentru a o susține pe adolescentă.

„O să mergem în America, eu cu Tibi o să fim acolo. Laurenţiu oricât a încercat, el nu poate. Are antrenamente”, a precizat Anamaria Prodan, potrivit VIVA!

Mărturii despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Potrivit declarațiilor făcute de apropiații Anamariei Prodan, zvonurile legate de un posibil divorț între ea și tatăl fiului ei au apărut din multă răutate și invidie. Apropiații soției lui Laurențiu Reghecampf au făcut mărturisiri scandaloase despre situațiile neplăcute în care a fost pusă aceasta. Ei au subliniat că Anamaria Prodan nu e afectată de lucrurile grave spuse despre ea și că, imediat ce termină filmările pentru emisiunea “Gospodar fără pereche”, ea se urcă în avion și merge să petreacă timp de calitate în compania soțului și a fiului lor. (VEZI ȘI: CUTREMURĂTOR! CE A FĂCUT ANAMARIA PRODAN DE ZIUA MAMEI SALE, IONELA PRODAN, CHIAR LA 12 NOAPTEA)

“Nu au putut sa o darame, oricat au incercat, pe orice parte. Au facut-o curva, au facut-o prostituata, au facut-o in toate felurile, si nu au reusit sa o distruga, fiindca nimeni nu a avut nici macar o dovada! Dimpotriva, Ana a ras si mai tare de dusmanii ei. Din acest motiv, si din frustrare, acestia au scornit niste povesti despre ea si despre toti care, vezi Doamne, i-ar fi amanti! Nici acest lucru nu a atacat-o! Din contra, Anamaria se amuza si spunea ca de-a lungul timpului, atatia amanti a avut incat trebuia sa traiasca inca patru vieti pentru a fi cu toti! Iar in ciuda tuturor discutiilor si lucrurilor urate care s-au scris despre ea si ulterior despre Alexa, cei doi sunt in continuare la fel de buni prieteni, se ajuta la fel de mult, vezi ascensiunea lui Dan, sau ascensiunea ei, sau ce cota au toti cei pe care impresara ii reprezinta.Sincer, pe femeie nu o intereseaza insa deloc. Cert este ca Reghe si Ana isi petrec timpul impreuna mai mereu in Abu Dhabi! Prezentatoarea pleaca imediat dupa filmari show-ului ei in Emirate si isi petrece timpul acolo alaturi de sot si de baietii lor”, au mărturisit apropiații Anamariei Prodan.