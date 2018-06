Silvia de la “Bravo, ai stil!“ și Iulia Albu nu au avut o relație foarte bună pe parcursul emisiunii, iar toată lumea a văzut asta. De câte ori au prins ocazia, cele două s-au înțepat, ba chiar și-au aruncat și vorbe grele. La finalul competiției, marea câştigătoarea de la „Bravo, ai stil! All Stars”, Silvia, a dorit să mulţumească tuturor celor care au susţinut-o pe tot parcursul sezonului patru, şi a mulţumit juraţilor nominalizându-i pe Maurice, Botezatu, Raluca, sărind-o intenţionat pe Iulia Albu.

„Vreau să mă înclin şi să îngenunchez în faţa celor de acasa. Dacă nu ar fi fost ei, nu aş fi fost aici. Vă mulţumesc mult!”, a fost mesajul Silviei pentru public.

Apoi, Silvia s-a îndreptat către juraţi spunînd: „Mulţumesc Maurice, Raluca şi Cătălin. Mulţumesc Ilinca, mulţumesc echipei Kanal D şi colegelor mele”. Fără un cuvânt despre Iulia Albu, ca şi cum n-ar fi existat în juriu. Dacă trei dintre juraţi au spus că Silvia merită să câştige titlul, Iulia Albu nu a dorit să nominalizeze, spunând doar atât: „Să câştige cea mai votată. Cea care nu va primi coroana (referindu-se la Iuliana) nu va fi învinsă”.

Silvia Popescu a recunoscut că ea și Iulia Albu nu au găsit nici un punct comun. “Este adevarat ca nu am rezonat, din punct de vedere stilistic, cu Iulia Albu, sau ea nu a rezonat cu mine, dar rezultatul final, in ceea ce ma priveste s-a vazut”, a precizat Silvia, într-un interviu pentru dcnews.ro, făcând referire la faptul că a fost desemnată câștigătoarea “Bravo, ai stil! All Stars” cu peste 60% din voturile telespectatorilor.