După Delia, şi Cristina ICH îşi umileşte soţul în public: „Eu, de la Alex, am inelul de logodnă şi la revedere”

Cristina Ich (35 de ani) nu se mai abține! Modelul a dat direct în Alex Pițurcă (38 de ani) și a dezvăluit picanteriile din relația lor. Influencerița pare să se fi inspirat de la Delia, care l-a „tăvălit” pe Răzvan Munteanu în fața fanilor.

Fiul lui Victor Pițurcă a fost făcut „praf” de soția lui, iar mărturisirile Cristinei Ich nu au trecut neobservate. În cadrul podcastului „Vin de-o poveste”, creatoarea de conținut i-a spus lui Radu Țibulcă adevărul despre tatăl copilului său.

Este cunoscut faptul că relația lor nu este în cel mai bun punct, dar nimeni nu se aștepta ca partenera lui Alex Pițurcă să-l facă, mai direct, mai indirect, chitros. Fără nicio reținere, a spus că băiatul faimosului fotbalist i-a luat doar inelul de logodnă. Ca setul să fie complet, a spus că o invită pe o posibilă viitoare iubire a soțului „să vadă cu ce se alege”.

„Eu de la Alex am inelul de logodnă și la revedere, asta e singurul cadou pe care l-am primit. Adică…trebuia să mi-l dea’. Nu e genul de bărbat normal cu care ieși în oraș și îți plătește. Alex nu are treabă cu chestile astea. (…)Dacă se termină vreodată definitiv eu abia aștept să-l ia alta și să încerce, să vadă cu ce se alege. Eu o invit”, a spus Cristina Ich. (CITEȘTE ȘI: Cristina Ich trece prin clipe grele. Iubita lui Alex Pițurcă s-a retras din mediul online. Care este motivul: ”Eu niciodată nu am putut”)

Delia, lovitură sub centură la adesa soțului: „Eu întrețin, eu pun pâinea pe masă. Eu!”

Pare să fie un adevărat „trend” în rândul vedetelor să-și umilească bărbații. Cu doar câteva zile înaintea Cristinei Ich, Delia a dezvăluit că ea este cea care aduce banii în casă, nu Răzvan Munteanu. Blondina, enervată la culme de fanii care cred că stă „pe banii soțului”, a răbufnit și a spus adevărul:

„Voi credeți că dacă era milionar eu mai stăteam să-mi pierd nopțile la concerte? Să stau ore în șir în mașini? Dacă e milionar de ce fac asta de ani de zile? De ce? Fac asta pentru că îmi întrețin familia, pentru că eu sunt milionarul în casă. Eu întrețin, eu pun pâinea pe masă. Eu”, a mărturisit Delia. (CITEȘTE ȘI: Delia Matache a răbufnit. Cântăreața a spus cine este, de fapt, șeful la ea în casă)