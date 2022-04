Cristina Ich trece prin clipe grele. Iubita lui Alex Pițurcă s-a retras din mediul online. Care este motivul: ”Eu niciodată nu am putut”

Cristina Ich a lipsit în ultima perioadă din mediul online, deoarece nu trece prin cea mai plăcută perioadă a vieții sale. Înainte de acest episod, iubita lui Alex Pițurcă era foarte activă pe pagina sa de Instagram. Iată ce s-a întâmplat, de fapt cu influecerița.

Partenera de viață a lui Alex Pițurcă, Cristina Ich, a absentat în ultima perioadă de pe pagina sa de Instagram. Acolo unde este urmărită de peste 829 de mii de persoane. Influencerița posta zilnic zeci de videoclipuri și fotografii, în care vorbea cu fanii ei de pe rețeaua de socializare. Ceva s-a întâmplat, însă, deoarece aceasta nu a mai fost activă, în ultimele zile.

CITEȘTE ȘI: CRISTINA ICH, SCANDAL MONSTRU ÎN MEDIUL ONLINE: ”AI FĂCUT MIȘTO DE OAMENII SĂRMANI”

Cristina Ich: ”Sunt zile în care am nervi, nu mă dau jos din pat”

Cristina Ich s-a simțit nevoită să le explice internauților de ce a făcut această pauză și de ce nu a mai postat pe pagina sa, așa că modelul le-a transmis două mesaje fanilor săi de pe Instagram. În aceste două mesaje destul de triste, iubita lui Alex Pițurcă a menționat că nu poate ascunde în spatele camerei de filmat anumite sentimente și că sunt zile în care are nervi și nu mai poate vorbi cu nimeni. De asemenea, Ich a precizat că o perioadă nu va sta pe telefon, deoarece în acest fel ea se simte mult mai liniștită.

”Sunt bine, am doar o perioadă în care nu am chef să stau pe social media. Zilele în care stau fără telefon și mă desprind de viața virtuală îmi fac extrem de bine și îmi dau seama că sunt mult mai liniștită. E de înțeles că după 10 ani îți poate pieri cheful, devine obositor să fiu mereu perfectă, disponibilă, fericită. Sunt oarecum nevoită să revin.

Admir oamenii care pot ascunde reale sentimente în spatele unui ecran de telefon, eu niciodată nu am putut. Sunt zile în care am nervi, nu mă dau jos din pat, nu am chef să vorbesc cu nimeni, starea vegetativă pe care sunt sigură că o avem cu toții, mai mult sau mai puțin”, a scris Cristina Ich, pe InstaStories.

VEZI ȘI: CRISTINA ICH, DEZVĂLUIRI SINCERE: ”AM FOST ÎNȘELATĂ”