După Liviu Vârciu, și soțul Cleopatrei Stratan s-a îmbrăcat în haine de femeie. Edward Sanda s-a pozat în oglindă, în rochie

După Liviu Vârciu, și soțul Cleopatrei Stratan s-a îmbrăcat în haine de femeie. Edward Sanda și partenera sa de viață au ales să facă o provocare care circulă pe platforma Tik Tok. Astfel, cei doi și-au schimbat hainele între ei și s-au filmat în oglindă.

Pe rețelele de socializare, Cleopatra Stratan a postat un videoclip în care apare alături de soțul ei, Edward Sanda. Cei doi s-au decis să participe la una dintre provocările care circulă pe platforma Tik Tok, și anume să își schimbe hainele între ei și să se filmeze. Zis și făcut! Inițial, în videoclip, Edward poartă un costum negru cu o cămașă albă și a ales să se accesorizeze cu o pereche de ochelari de solare. Soția sa, Cleopatra Stratan, poartă o rochie satinată cu bretele subțiri, care îi îmbracă, elegant, corpul. La câteva secunde distanță, cei doi au fac schimb de haine și îl putem observa pe soțul ei îmbrăcat în rochie, iar Cleopatra… în costumul artistului!

Urmăritorii s-au amuzat copios, iar cei doi au primit reacții pozitive pe rețelele de socializare: ”Sunteți adorabili!”, ”?Nebunilor!”, ”Doi copii frumoși❤️”, ”Prea tare!?”, ”Ce bine vă stă?”, ”Cleopatra ești superbă în costum”, ”În a doua ipostază îi stă lui cel mai bine”, ”Foarte amuzant! ?”, ”Vaaai, ce simpatici, nu mă așteptam la asta?”.

Anul trecut, Liviu Vârciu a fost fotografiat de partenera lui, Anda Călin, în timp ce îi purta geaca. Din grabă, actorul nu a realizat că se îmbracă cu haina partenerei sale, însă, după ce a constatat că mărimea nu i se potrivește, a realizat că, de fapt, nu era obiectul vestimentar al lui.

Vezi și CLEOPATRA STRATAN ȘI EDWARD SANDA, PREGĂTIȚI SĂ DEVINĂ PĂRINȚI. “NE DORIM O FETIȚĂ”

Vezi și CUM SE ÎNȚELEGE PAVEL STRATAN CU GINERELE EDWARD SANDA? ”MĂ TEMEAM…”

Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au căsătorit

Anul trecut, la sfârșitul lunii august, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au avut parte de o nuntă superbă. Iar, mai apoi, au sărbătorit alături de familiile lor și de cei dragi. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, cântăreața a vorbit despre momentul în care ea și alesul inimii sale s-au mutat împreună, departe de familie. Înainte de căsătorie, cei doi ”făceau naveta” între București și Chișinău, iar, recent, au început o nouă viață în locuința lor din Capitală!

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici, îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

Sursă foto: Capturi video Tik Tok, Arhivă Cancan