După Matthew Perry, un alt actor s-a stins din viață! Hollywood-ul este din nou în doliu!

O altă veste tristă în lumea cinematografiei! Hollywood-ul este din nou în doliu. După ce Matthew Perry, actorul care a interpretat personajul Chandler Bing în serialul fenomen Friends, a plecat la ceruri, un alt star s-a stins din viață.

Marți dimineață, pe data de 31 octombrie, lumea filmului a fost umbrită de o știre devastatoare. Un faimos actor american s-a stins din viață în casa lui, din San Diego, SUA. Apropiații au transmis că moartea a survenit în urma unui „eveniment cardiac”. Starul era cunoscut pentru multe roluri, printre care se numără cele avute în filmele ”General Hospital” sau ”Days of Our Lives”.

Actorul avea doar 50 de ani

Starul de la Hoollywood, Tyler Christopher, a decedat marți dimineață la vârsta de 50 de ani. Cunoscut pentru rolurile sale din ”General Hospital” sau ”Days of Our Lives”, a fost îndrăgit de milioane de oameni. Așadar, vestea a un picat ac un trăsnet pentru fanii acestor filme. Chi Muoi Lo, reprezentantul starului, s-a arătat de șocat de ceea ce s-a întâmplat.

”Această veste a fost incredibil de şocantă şi sunt devastată de pierderea lui. A fost un actor foarte talentat şi, mai important, un prieten uimitor. Inima mea este alături de prietenii şi familia sa care l-au iubit atât de mult”, a declarat reprezentantul actorului Tyler Christopher, potrivit CNN.

Devastați au fost și colegii de breaslă ai celebrului actor. Maurice Bernard, alături de care Tyler Christopher a jucat în ”General Hospital”, a transmis un mesaj emoționant, plin de cuvinte de laudă la adresa acestuia.

”Tyler a fost un individ cu adevărat talentat, care a luminat ecranul în fiecare scenă pe care a jucat şi s-a bucurat să aducă bucurie fanilor săi loiali prin jocul său actoricesc. Tyler a fost un suflet dulce şi un prieten minunat pentru toţi cei care l-au cunoscut.”, a spus Maurice Bernard.

Actorul a avut probleme cu depresia și alcoolul

Nu doar că s-au stins din viață în aceeași perioadă, dar Matthew Perry și Tyler Christopher au mai avut în comun și faptul că amândoi s-au luptat cu depresia și cu dependența de alcool. Nu s-au sfiit să își recunoască problemele, iar în unele cazuri chiar au vorbit deschis despre aceste subiecte. Unul din colegii de breaslă al lui Tyler a spus despre el că a susținut oamenii să se trateze pentru consumul de substanțe.

”Tyler a fost un susținător al sănătății mintale și al tratamentului pentru consumul de substanțe, care a vorbit deschis despre luptele sale cu depresia bipolară și alcoolul”, a transmis Maurice Bernard.

Nici Matthew Perry nu a fugit de problemele sale. Actorul din Friends a ajuns la o clinică de dezintoxicare, chiar imediat după filmările unuia dintre episoadele serialului. Mai mult, acesta a povestit, într-un interviu pentru cei de la The New York Times, că a cheltuit 9 milioane de dolari încercând să își învingă dependența de alcool. De asemenea, a vorbit despre acest subiect și în cartea lui din 2022, „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”.

„Bună, mă numesc Matthew, deşi poate mă cunoaşteţi sub alt nume. Prietenii îmi spun Matty. Şi ar trebui să fiu mort.”, scria Matthew Perry, în prefaţa cărţii sale.