După OnlyFans, Larisa Drăgulescu încearcă un nou domeniu! S-a lanast în afaceri și nu o duce rău

Larisa Drăgulescu nu pierde vremea și caută tot felul de metode pentru a-și suplimenta veniturile. După ce și-a deschis cont pe platforma pentru adulți, acum a intrat în lumea afacerilor. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu numai ce a dat drumul la propriul business și este cât se poate de încântată. Cu ce se ocupă acum?

Larisa Drăgulescu nu pierde timpul și este pusă pe făcut lucruri mari. Recent, aceasta și-a descoperit o nouă pasiune și a exploatat-o la maximum. A făcut o școală de make-up, iar la scurt timp după terminarea cursurilor a pus pe picioare propria afacere. Mai exact, Larisa Drăgulescu și-a deschis propriul salon de beauty.

Salonul deschis de Larisa Drăgulescu se află în Reșița. Prima angajată a salonului a fost chiar fiica sa, iar cele două par să facă treabă bună împreună. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu spune că îi place mult ceea ce face acum și speră ca afacerea sa să prospere.

„Am un salon de beauty, eu mă ocup de make-up împreună cu fata mea. Am făcut școala de make-up de curând, abia ce am terminat-o de 2-3 săptămâni, mi-a plăcut foarte mult, am descoperit că îmi place să fac chestia asta.

Fiica mea are 18 ani, e numai bine că i-am oferit și ei primul job. E prima mea afacere. Este bine, momentan îmi ocupă tot timpul și îmi place foarte mult. Mă simt mai liniștită pur și simplu, stau mai mult la Reșița, nu mai stau în Capitală decât foarte puțin, vin foarte rău, îmi place mai mult liniștea de aici. Merg în fiecare zi la salon, e vis a vis de casa mea și îmi e foarte ușor”, a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit spynews.ro.

Larisa Drăgulescu, prosperă pe OnlyFans

Chiar dacă și-a deschis propria afacere și petrece mult timp în Reșița, Larisa Drăgulescu nu a renunțat nici la „afacerea” de pe OnlyFans. A reușit să adune un număr mare de urmăritori, așa că veniturile pe care le încasează sunt unele destul de frumoase.

Acum, pe platforma pentru adulți lucrurile merg de la sine, iar Larisa Drăgulescu nu trebuie să mai facă multe pentru a-și impresiona abonații. Aceștia au fost deja cuceriți, iar acum doar se bucură de conținutul postat.

„O am și pe aceea (n.r. OnlyFans) în continuare, merge fără probleme, nu mai trebuie să fac nimic, acolo există deja tot ce trebuie să existe pe ea”, a mai spus Larisa Drăgulescu.

