Larisa Drăgulescu, dezvăluiri fără perdea după ce s-a afișat pe site-urile pentru adulți: ”Bărbații din România au o imaginație bogată”

Larisa Drăgulescu (37 de ani) a făcut bani frumoși de pe urma expunerii în mediul online, însă se poate mândri cu o experiență în a ”citi” bărbații cum rar s-a mai văzut. Fosta soție a gimanastului Marian Drăgulescu a vorbit despre fanteziile și imaginația bărbaților care o curtează. Detalii neștiute!

Se mândrește cu faptul că a activat ca escortă în Germania și nu regretă nimic din ceea ce a făcut. Larisa Drăgulescu a acumulat suficientă experiență cât să creadă că poate ghici cât de departe ajunge imaginația bărbaților.

”Am primit la viața mea sute de mesaje cu un anume conținut. Irelevante toate! Cei mai mulți dintre bărbați nu realizează că imaginația nu te duce întotdeauna atât de departe pe cât ai vrea.

Desigur, una e să vrei, să visezi, alta să și poți! Cei mai mulți dintre ei uită sau pur și simplu nu realizează că au de-a face cu tot felul de ispite cărora le poți cădea ușor pradă.

Cât despre cum poate fi cucerită Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu consideră că nu o mai poate impresiona nimeni și nimic, însă principalul motiv este faptul că inima ei îi aparține unui singur bărbat:

Chestia asta e valabilă și pentru noi, femeile! Eu, spre exemplu, nu mai pot fi cucerită. Am experiența necesară pentru asta, am trecut prin multe povești de viață, dar am și un anume statut! Personal nu mai pot fi cucerită, fiindcă inima mea este dăruită deja unui bărbat”, a declarat Larisa Drăgulescu pentru impact.ro.

Pe cât de mulți fani are, pe atât de multe propuneri a primit din partea bărbaților din România, iar acest lucru a ajutat-o să realizeze ce imaginație bogată au românii, dar și cât de departe merg lucrurile în mintea bărbaților:

”Bărbații din România au o imaginație foarte bogată atunci când vine vorba despre sexul opus. Însă greșeala lor constă în faptul că își închipuie că pot schimba lucrurile doar din vorbe. Pentru mine, vremea în care ieșeam cu puștii întâlniți pe Internet a trecut!”, a mai spus Larisa Drăgulescu.