După ploaie, iese soare! Ioana Năstase l-a iertat pe Ilie după „furtuna” care le-a destabilizat relația

Deși declară public că încă nu l-a iertat pe Ilie Năstase, iată că Ioana pare „îmblânzită” de fostul tenismen. În cele mai recente imagini apărute în presă cu cei doi, liniștea și fericirea par să se instaleze în familia Năstase, din nou.

După episodul în care bruneta a sunat la 112 în miez de noapte, reclamând că a fost bătută de către celebrul sportiv, mai apoi retrăgându-și plângerea, iese, așadar, soarele, iar Ioana pare să cedeze încet, încet, în fața soțului său. Ilie Năstase se pare că ar face, la ora actuală, toate demersurile s-o împace, cu cadouri și atenții, mai cu seamă că este și luna iubirii.

Ioana și Ilie Năstase au fost surprinși la Băneasa Mall, de curând, împreună cu Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase din căsătoria cu Amalia Năstase. Bruneta s-a îmbrăcat în nuanțe de nud, într-o rochie mulată și extrem de scurtă, lăsându-și picioarele la vedere, în toată spledoarea. Piesa de rezistență a Ioanei a fost o geantă Hermes, model Kelly, în valoare de peste 20.000 de euro.

„Am genți Hermes de 20 de ani”

„Eu am genţi Hermes de vreo 20 de ani, de când nici nu se ştia în România că există aşa ceva. Geanta nu e cumpărată de Ilie, ci de fostul meu soţ. Acum, pe bune, chiar credeţi că mă împacă pe mine Ilie cu Chanel-uri, Hermes-uri şi maşini? E adevărat că mi-a luat maşină, dar anul trecut de ziua mea. Am 10 genţi Hermes, dintre care două sunt luate de Ilie”, a declarat Ioana Năstase, pentru Click!

Ioana a dezvăluit şi în ce stadiu se află în acest moment relaţia dintre ea şi soţul ei. „Ieşim la mall, servim masa, nu trăim în junglă. Vorbim, discutăm, nu pot să spun că am trecut peste acel moment, ce va fi va fi. Îmi place să am sufletul liniştit. Suntem doi oameni maturi, mă gândesc ce am de făcut acum că viaţa e scurtă şi merită trăită frumos”, a mai spus Ioana, în exclusivitate pentru Click!

