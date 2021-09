După scandalul măștilor contrafăcute, Brigitte și Florin Pastramă se implică într-o nouă afacere: ”O să fie mai multe șantiere”

După scandalul măștilor contrafăcute, Brigitte și Florin Pastramă se implică într-o nouă afacere. Cei doi soți au anunțat că vor să dea lovitura în construcții.

Florin și Brigitte Pastramă au fost acuzați că contrafăcut măşti, pe care le-au vândut cu siglele unor branduri extrem de cunoscute. După audieri, cei doi să fie puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Soții Pastramă nu vor avea voie să părăsească țara, cât timp este menținută măsura controlului judiciar, și vor fi obligați să se prezinte la secția de poliție, în fiecare săptămână, pentru verificări.

Florin și Brigitte Pastramă nu s-au lăsat descurajați de experiența prin care au atrecut, iar acum vor să se lanseze în construcții și speră să dea lovitura în acest domeniu. În noul sezon TV al show-ului de familie, se va vedea munca depusă de cei doi soți.

”În sezonul trecut am emisiunii, am filmat despre viața noastră în general, dar pe la final ne-a apucat flama cu renovările prin curte, așa că în vacanță am deschis un șantier întreg, de câteva hectare. Iar în acest sezon construim, muncim cu spor, facem lucruri interesante într-o arie mare. O să fie mai multe șantiere, o să vedeți mai multe de mâine (n.r. azi), nu construim case, ci chestii noi.

O să construim tot felul de lucruri noi, unele chiar și ciudate, acum sperăm să ne și iasă, că ne mai și certăm. Amenajăm și locul de joacă ca să fie ok și dacă vine valul patru, vrem să facem o zonă și pentru iarnă. Shaormeria am închis-o, dar am închiriat spațiul, am investit prea mult, dar nu a mers. Ne prăbușeam dacă acum nu investeam”, a mărturisit Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Florin Pastramă, dezvăluiri despre Brigitte

Formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc și nu de puține ori, micile lor neînțelegeri au ținut prima pagină a tabloidelor. În momentul în care Florin Pastramă și Brigitte au decis să-și unească destinele, unii dintre fani s-au bucurat nespus, iar alții s-au gândit că fostul concurent de la ”Ferma” vrea să dea lovitura de pe urma statutului financiar al lui Brigitte.

Sătul de speculații, Florin Pastramă a făcut lumină în acest caz! Acesta susține că la începutul relației sale cu bruneta, Brigitte i-ar fi ajutat familia cu bani însă datoria a fost achitată. Florin spune că cel mai mult a fost atras de sufletul generos al soției sale.

“Brigitte ne-a ajutat la început și ne-a dat niște bani împrumut. De doi ani de zile nu am mai avut legătură cu Brigitte, să ne ajute. I-am dat un teren în schimb. Acum din banii câștigați împreună mergem în vacanțe. De aia o iubesc eu pe Brigitte.

Cei care nu au ceartă în familie, înseamnă că sunt falși. Noi ne iubim. Sufletul lui Brigitte nu îl are nimeni. Gura ei mi-a făcut bine mie ca om, eram un răsfățat, m-a ținut mama în palmă. Prin Brigitte am început să mă schimb, să fac lucruri pe care nu le-am făcut niciodată.

Am doi ani de zile cu Brigitte de când suntem separați cu banii cu familia. Brigitte a fost mai matură și a lăsat de la ea, a sunat-o pe mama și acum suntem bine”, a spus Florin Pastramă la Antena Stars.