În data de 6 august, Tyga a susținut un super-concert la clubul NUBA din Mamaia. Iar acum un alt super-rapper, French Montana, vine să cânte și să încânte pe toată lumea prezentă în club. French Montana are peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram și va „încinge”, cu siguranță, atmosfera pe litoral. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile!

În urmă cu doar două zile, Tyga, celebrul artist american care se află în top 10 rapperi din lume, a urcat pe scena clubului NUBA din Mamaia și a oferit celor câteva sute de persoane un spectacol pe cinste. Nu a fost prima oară când Tyga a venit în România!

Rapperul american a mai susținut un concert în renumitul club, în urmă cu un an. A avut o „aterizare” spectaculoasă în țara noastră, iar primirea a fost „high class”. Toate detaliile pot fi accesate aici!

După Tyga, organizatorii de la NUBA au decis să mai aducă un mare nume în România, asa că este rândul lui French Montana!

Rapperul va intra pe scenă și va susține un concert de zile mari în data de 14 august 2022, la malul mării, iar CANCAN.RO vă dă toate detaliile despre super-rapperul care a ajuns în topul preferințelor!

Rapperul French Montana are peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram

Rapperul French Montana, în vârstă de 37 de ani, a reușit să „spargă” topurile cu melodiile sale. Cântărețul, care are peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram, a ajuns în topul preferințelor, după ce a scos pe piața muzicală melodii precum „Unforgettable” (lansată în 2017, locul 3 în US Billboard Hot 100, devenind, ulterior, pe locul I), „I Don’t Really Care”, dar și „FWMGAB”.

French Montana deține o avere impresionantă și vorbește fluent araba, franceza și engleza

Rapperul French Montana deține o avere impresionantă! Cântărețul ar avea în conturi nu mai puțin de 22 de milioane de dolari. Artistul, de origine marocană, născut sub numele Karim Kharbouch, a debutat cu single-ul „Choppa Choppa Down” în anul 2010.

Artistul vorbește fluent trei limbi, și anume araba, franceza și engleza.

