Durerea unei mame care și-a pierdut fiul în urmă cu un an. „Fiecare zi fără el este atât de grea”

În urmă cu un an, Kalen Waugh, în vârstă de doar 16 ani, a murit înecat în apele râului Ontario din Marea Britanie. Mama tânărului a trăit un adevărat șoc la aflarea acestei vești tragice și nu a trecut nici acum peste durerea pricinuită de pierderea fiului. Femeia a dezvăluit drama prin care trece zi de zi din acel moment.

În iulie 2022, Kalen Waugh a mers împreună cu câțiva prieteni să înoate în apele râului Ontario din orașul Manchester, pentru a se răcori. În timp ce înota, adolescentul a dispărut la un moment dat în apă. Un bărbat care trecea prin zonă a sărit imediat în ajutorul tânărului, însă încercările sale de a-l scoate la suprafață au fost zadarnice.

Durerea de nedescris prin care trece o mamă care și-a pierdut fiul în urmă cu un an

Potrivit celor de la Mirror, autoritățile au intervenit imediat, iar scafandrii și pompierii au căutat o noapte întreagă trupul lui Kalen Waugh. În tot acest timp, mama sa, Vicky, a așteptat cu sufletul la gură să primească vești despre fiul său. Din păcate, în cele din urmă a fost găsit trupul neînsuflețit al adolescentului, iar autoritățile au confirmat decesul acestuia. Pentru mama lui Kalen, vestea a picat ca un trăsnet, femeia fiind doborâtă de durere.

La un an de la acel moment, Vicky nu a trecut peste tragedie și îi simte în continuare lipsa extrem de mult fiului ei. Femeia a dezvăluit că nu poate intra în camera lui Kalen, toate lucrurile sale fiind neatinse. În plus, ea îi sfătuiește pe toți tinerii să nu înoate în ape periculoase deoarece riscă să aibă aceeași soartă ca a fiului ei.

„Kalen a fost singurul meu fiu, eram o mamă singură și eram de nedespărțit. Am făcut totul împreună. Mereu mă întrebam cum s-ar descurca singur, dacă eu aș păți ceva. Nici o clipă nu m-am gândit că fiul meu va muri înaintea mea. Nici nu plănuia să înoate în acea zi, dar era un înotător puternic. Dacă i se poate întâmpla lui, i se poate întâmpla oricui. Corpul lui a fost recuperat abia a doua zi. Mi-am petrecut noaptea convingându-mă că nu este adevărat și sperând că va intra pur și simplu pe ușă. Chiar și acum, la aproape un an, viața mea este neclară. Îmi este atât de dor de el și nu am reușit să intru în dormitorul lui. Este exact așa cum a lăsat-o când a plecat.

Mi s-a spus că s-a dus sub apă. Eram devastată, țipam după el. Un polițist m-a dus acasă și mi s-a spus că e nevoie de o echipă de specialiști pentru a-i recupera cadavrul. M-am uitat la telefon, toată noaptea, și m-am convins că nu este adevărat. Dacă nu era cadavru, poate că a ieșit? M-am tot mințit singură.

Fiecare zi fără el este atât de grea. Mă mângâie faptul că este cu mama și bunica mea, iar ele vor avea grijă de el. După moartea lui, am aflat că a intrat la facultate. Sper doar că moartea lui îi va face pe alți copii să realizeze cât de periculos este să înoate în ape periculoase”, a declarat mama lui Kalen Waugh.

