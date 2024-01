Durul Christian Sabbagh a recunoscut că a plâns prima dată atunci când destinul i-a răpit mama. Decesul s-a produs pe când vedeta Kanal D avea 13 ani

Christian Sabbagh este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune de la noi, devenind cunoscut pe micile ecrane odată cu aparițiile în cadrul jurnalului de știri de la Kanal D. Jurnalistul nu mai are nevoie de nicio prezentare atunci când vine vorba despre meseria lui, fiind pasionat de lumea presei de la o vârstă fragedă. Deși mulți îl știu de pe sticlă, puțini au idee ce se întâmplă în viața privată a acestuia, căci este o persoană destul de discretă. A avut cel mai greu moment al vieții sale pe vremea când avea doar 13 ani.

Christian Sabbagh se numără printre cei mai cunoscuți oameni de televiziune de la noi din țară, devenind cunoscut pe micile ecrane odată cu aparițiile în cadrul jurnalului de știri de la Kanal D. Jurnalistul a avut de la o vârstă fragedă o înclinație spre acest domeniu, așa că a urmat și studiile necesare. N-a fost mereu prezentator TV, iar de-a lungul carierei lui a avut numeroase încercări.

Christian Sabbagh a debutat în presă în anul 1993, când a apărut pe prima pagină a Ziarului Național datorită unei anchete de succes despre o structură de evaziune fiscală. Câteva luni a fost colaborator al acelui ziar. Apoi, cariera lui a trecut prin mai multe etape. A fost corespondent de război, reporter, jurnalist de investigație, redactor și realizator TV.

Deși se află în prim-plan la Kanal D, Sabbagh n-a renunțat la visul lui de a fi jurnalist de investigații, așa că ori de câte ori are ocazia, el lucrează la diverse anchete pe care le aduce în fața oamenilor. Și-a dorit să fie și polițist, însă visul lui nu s-a putut realiza. Jurnalistul are dublă cetățenie româno-libaneză.

„Primii bani i-am câștigat din Jurnalism. Când am terminat liceul am vrut să dau la Academia de Politie, dar aveam dublă cetățenie și nu aveam un dosar de cadru bun.Am ales o profesie complementară si m-am dus spre jurnalism. Primul material a fost despre o rețea de evazioniști în domeniul alcoolului.”, spunea jurnalistul, într-un interviu pentru okmagazine.ro

Deși este mereu pe micile ecrane, în fața telespectatorilor, Christian Sabbagh a fost discret întotdeauna atunci când a venit vorba despre viața lui privată. La vârsta de 13 ani, jurnalistul a suferit o pierdere imensă. Mama lui s-a stins din viață, iar atunci a plâns pentru prima dată.

„Adolescența mea a fost frumoasă, părinții m-au răsfățat, mi-au dat tot ce am vrut, nu am simțit durere, suferință. Provin dintr-o familie mare și bogată, n-am dus lipsuri, iar asta în ciuda situației tensionate din țară. Cea mai mare suferință a fost când mi-a murit mama, aveam 13 ani. Atunci am plâns prima dată.”, a mai povestit ziaristul, pentru sursa menționată.