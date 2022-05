Dusan Uhrin jr.: „Este o situaţie incredibilă...!”

Dusan Uhrin jr., antrenorul principal al formației Dinamo București a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a terminat-o nedecis cu „U” cluj, scor 1-1, rezultat în urma căruia „câinii” au retrogradat pentru prima oară în istorie din Liga 1, că este trist şi dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat.

„Este o situaţie incredibilă… Sunt foarte trist şi dezamăgit, am crezut că vom reuşi să trecem cu bine de acest baraj şi Dinamo va rămâne în Liga I. Cred că acum conducerea clubului trebuie să se gândească la viitorul lui Dinamo. Pentru că atunci când într-un an schimbi 55 de jucători şi 4 antrenori şi câştigi doar 5 meciuri din 30 e aproape imposibil să te gândeşti la viitor. Pentru mine a fost o perioadă foarte dificilă, am încercat să fac tot ceea ce am ştiut mai bine. Îmi pare sincer rău pentru suporterii dinamovişti. Este mult prea puţin să înscrii un singur gol în această dublă manşă cu Universitatea Cluj, este imposibil. Acum sunt foarte trist şi nu pot face o analiză… sincer, acum nu ştiu ce aş fi putut schimba în aceste meciuri pentru a obţine salvarea de la retrogradare”, a declarat Dusan Uhrin Jr. după meci.

Dinamo Bucureşti a retrogradat pentru prima oară în istoria sa de 74 din Liga 1, după ce a terminat la egalitate cu „U” Cluj, 1-1 (1-1), pe teren propriu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare. În tur, „Șepcile Roșii” s-au impus cu 2-0.