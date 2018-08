E clar cea mai sexoasă asistentă TV din România… Ramona Olaru arată demențial în costum de baie!

Ramona Olaru, colega de platou a Dianei Munteanu și a lui Florin Ristei, la emisiunea ”Prietenii de la 11”, de pe Antena 1, este, fără discuție, una dintre cele mai sexy asistente din televiziune. (Cele mai bune oferte laptopuri ) Zilele trecute, ea a aprins imaginația bărbaților de pe plaja din Mamaia cu apariția ei sexy, într-un minuscul costum de baie roșu. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a obținut imagini demențiale.

Greu de crezut că, în acea zi toridă, vreun bărbat aflat pe plaja din Mamaia nu a oftat îndelung! Iar motivul a fost Ramona Olaru, sexy-asistenta emisiunii "Prietenii de la 11", de pe Antenă. Tânăra vedetă de 25 de ani a impresionat plaja cu trupul ei perfect, dar și cu mișcările senzuale.

Ramona, aflată în compania câtorva prieteni, explică unele lucruri, dar, dintr-o dată, se apleacă pe șezlong, pentru a întinde salteaua, arătându-și, fără voie, posteriorul. A fost, probabil, imaginea acelei zile, spre norocul celor aflați lângă ea, care nu și-au mai putut lua ochii de la frumoasa vedetă.

Ramona s-a ”echilibrat” repede și s-a așezat pe șezlong, punându-și o bluziță subțire. Doar puțină vreme a rezistat să stea locului. S-a ridicat și a „atacat” marea. În drumul către apă, a făcut ”valuri” printre masculii care i-au ieșit în cale.

Ramona Olaru s-a avântat în apă, unde s-a bălăcit câteva minute. A revenit, elegant și cu pasul micuț și fin, pe șezlong. Acolo, s-a aruncat în discuții cu prietenii, alături de care s-a distrat copios.

Ramona Olaru, tobă de carte

Ramona Olaru este asistentă a emisiunii ”Prietenii de la 11”, unde îi are colegi de platou pe Diana Munteanu şi Florin Ristei. Tânăra de 25 de ani are talent, dar și charismă, mai mult, este şi tobă de carte. A terminat Facultatea de Agronomie şi are masteratul în Inginerie.

Dar se pare că îi place noua îndeletnicire, aceea de vedetă pe sticlă, la una dintre cele mai apreciate emisiuni.

