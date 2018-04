Graţiela şi Andrei Duban sunt cuplul de actori care au avut curajul să intre în cel de-al treilea sezon al emisiunii “Ferma vedetelor”. Frumoasa Grațiela Duban își împarte viața între actorie și creșterea fiului lor, Armin, iar dragostea pentru el a făcut ca decizia de a participa la Ferma vedetelor să fie foarte bine cântărită.

„Mă bucur mult că sunt alături de Andrei în această experiență și că o putem trăi împreună. El mă cunoaște foarte bine și am încredere că ne vom susține și ne vom suda și mai bine! Cred că cel mai greu îmi va fi seara când obișnuiesc să culc copilul și nu va fi acolo ca să îl pup de „Noapte bună”!”, a mărturisit Grațiela.

Profilul de Facebook al Grațielei este plin de fotografii cu ea, cu soțul, dar și cu băiețelul lor, Armin. Ceea ce ne-a atras atenția a fost o imagine, în care apare o femeie complet dezbrăcată, iar un bărbat îi acoperă zonele intime cu mâinile. Și-ar fi dorit oare și frumoasa blondină să facă o asemenea ședință foto? Poate că da, poate că nu, însă ceea ce știm cu siguranță este faptul că i-a plăcut foarte și a decis să o împărtășească și cu prietenii virtuali.

Au întâmpinat probleme, însă au reuşit să treacă cu bine

“Nu te-am simţit nici în privire. Tu eşti foarte rece cu mine, nici partener nu mi-ai fost”, îi mărturiseşte Graţiela soţului ei, în emisiune. “Am dat şapte kilograme, iar la un moment dat am decis să nu mă mai cântăresc. Cel mai greu a fost să ne tolerăm între noi. Eu nu mă refeream la giugiuleală, giugiuleală, ci la atitudine, că nu era cald, parcă nu era soţul meu şi nu înţelegeam. Voiam să ne ţinem de mână, să îi simt căldura, şi el nimic, Batman, Batman! Ţi-aş spune eu mai multe, dar nu am voie, dar să ştii că roate s-a întors, el voia giugiuleală. De Crăciun, am primit o veste… o să fim părinţi…spirituali. Ne-au anunţat finii noştri că vor avea un copil”, a mărturisit Graţiela Duban la emisiunea “La Măruţă“.

“Eu am slăbit mai puţin, am dat la schimb o cafea pentru un sandwich. În primele săptămâni era un frig, de îţi îngheţa şi ”ADN-ul” în tine. Anul sper să ne aducă ce trebuie, eu vreau un frăţior, soţia vrea o surioară”, a completat Andrei Duban.