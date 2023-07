E jale pentru turiștii români în Grecia. Cum sunt jecmăniți oamenii care merg pe celebrele plaje elene

Tot mai mulți români preferă să plece din țară și să își petreacă vacanțele în alte destinații apropiate. Prețurile, dar și condițiile îi atrag pe turiștii care măcar o dată pe an își doresc să aibă parte de tot confortul. Din acest motiv, oamenii fac front comun și își povestesc experiențele pe care le trăiesc în concedii, în principal situațiile neplăcute pentru a-i avertiza și pe alții. Iată ce nemulțumire a avut un bărbat care s-a întors recent din sejur.

Mai multe grupuri de Facebook au fost create pentru a veni în ajutorul oamenilor care se gândesc să plece în vacanță. Printre temele de discuție se numără cele legale de prețuri, acesta fiind un subiect de mare interes pentru cei care își calculează bugetul pentru următorul concediu. Printre altele, românii care deja au plecat într-un sejur relatează experiențe plăcute, dar și mai puțin plăcute, recomandă restaurante în care se mănâncă bine, dar în același timp le menționează și pe cele de care oamenii ar trebui să se ferească.

Un român aflat în vacanță în Halkidiki a anunțat recent pe un astfel de grup ce plaje percep taxe mari pentru închirierea unui șezlong. Bărbatul a comparat stațiunile cu cele e la noi din țară, mai exact cu Mamaia.

„Pentru cei care vă pregătiți de vacanță sau de plajă la Paliouri, e bine să știți că aici au cam pus monopol băieții deștepți!

Plajele Lefki Ammos, Cabana, Poumba, sunt cu prețuri de minim 15 euro pentru setul de umbrelă cu două șezlonguri.

Pot ajunge și până la 20/30 euro fără consumație inclusă. În același timp sunt percepute consumații de minim 20 euro la fiecare set. Dacă mai știți vreo plajă pentru familii cu copiii unde nu se taxează șezlongurile, vă rog să ne anunțați. Aici e ca la Mamaia, mai nou!”, a scris turistul pe Forum Halkidiki.

Cum au reacționat internauții

În comentarii, membrii grupului au relatat situații asemănătoare sau au povestit despre experiențele plăcute pe care le-au trăit pe plajele elene.

„Cam așa e… Acum vreo 5-6 zile am fost și noi aici și s au cam aruncat la prețuri băieții.. Aș numi-o puțin cam pe japcă, pentru cine își permite, nu e nicio problemă, dar în comparație cu alte plaje, m-am cam simțit tras pe sfoară. Băieții de acolo se comportau ca niște gardieni ce stăteau cu ochii pe ce și de unde luai, ce băgai sau duceai la gură. N-aș mai reveni aici.. Zona de Free Zone e f mică și aglomerată, doar parcarea a fost gratuită. N o recomand, doar intrarea în apă își merită drumul făcut. În rest pt mine e cam pe ultimul loc…preț șezlong/pers 10€ plus consumație obligatorie 10€, interzis total consumația proprie.”/ „Lefki Ammos e top 3 plaje din tot Halkidiki, nu are cum să fie moca. Ajungi fără să îți rupi mașina în două, drum perfect, oferă parcare lejeră, dușuri, băi curate, șezlonguri confortabile, nisip fin, mâncare incredibilă și marea e excelență. Mereu revin la ea când am ocazia cu plăcere. E ceva incredibil. Nu vă luați după OP, o zi la plajă asta merită 50+ Euro pe puțîn. E incredibil ce frumos e beach barul ăsta situat într-o locație idilică.”/ „Astăzi am fost la Agora beach club, 30 e doar setul de umbrela și 2 șezlonguri în primul rând. Consumație nu s-a impus. Prețurile de la restaurant măricele. Total 200 e, 2 adulți și 1 copil de 3 ani. Dar, plajă curată, distanță mare între șezlonguri, apă minunată, ideală pt copii mici, mâncarea ff bună și pe plajă și la restaurant. Pe Sithonia, la talgo beach același preț la șezlonguri, 30 e, fără consumație.”, sunt doar câteva dintre comentarii.