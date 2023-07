Vacanță de coșmar pentru mulți români. Ce au pățit după ce au plătit bani grei la un hotel din Bulgaria: „Nimeni nu ne-a spus”

Mai mulți români au trăit un adevărat calvar în Bulgaria. Și-au rezervat vacanțele pe litoralul vecin cu mult timp înainte, însă au avut parte de o surpriză total neplăcută atunci când au ajuns la fața locului. O tânără mămică este revoltată, după ce a plătit bani grei pentru un sejur la un hotel din Pomorie, apoi și-a dat seama că nimeni nu-i răspunde la telefon și mesaje.

O familie de români trece prin momente foarte grele, după ce au rămas și fără vacanță, dar și fără bani. Cristina a povestit pe un grup de călătorii, experiența ei cu un hotel de cinci stele de pe litoralul vecin. Femeia este de-a dreptul revoltată, după ce a plătit mulți bani pe un sejur în Bulgaria, apoi a aflat că hotelul respectiv s-a închis încă din toamna anului trecut.

A rămas și fără bani, dar și fără cazare. Pentru că nu a realizat ce se întâmplă, de fapt, femeia și-a expus experiența neașteptată pe rețelele de socializare. Surprinzător, mai mulți români s-au plâns de serviciile cazării respective, însă unii au ținut să o anunțe de un lucru important: respectivul hotel s-a închis!

„Bună ziua, rugaminte – dacă este cineva în Pomorie Bulgaria la Hotel SunSet Resort 5* vreau un număr de telefon și adresa de email de la hotel. Trebuie să venim vineri la cazare – am plătit și ne-au anulat rezervările. Ne-au luat și banii. Nimic și nimeni nu ne-a spus așa ceva”, este mesajul româncei, postat pe Facebook.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu hotelul

Internauții au anunțat-o imediat pe Cristina că hotelul este închis și i-au oferit sfaturi pentru a remedia situația și a nu pierde sejurul. Se pare că nu a fost singura care a avut probleme cu acest complex de lux.

„Hotelul este închis definitiv de anul trecut din noiembrie, cum ați plătit camere aici?”, a fost comentariul unei femei.

„Am fost acum 2 ani, dar au fost neserioși. Am făcut rezervare direct pe site, am ales o anumită cameră, într-un anumit corp al resortului, au confirmat telefonic că e ok și când am ajuns ne-au dat o cameră cine știe unde, total diferit față de ce cerusem, spunând că acolo au considerat că ar fi mai ok pentru familiile cu copii, fiind mai izolat (era un corp doar cu bătrâni, departe de piscine și restaurant etc). Adică noi am stabilit un anumit corp al hotelului și ei AU CONSIDERAT că ar fi mai ok în altă parte? După ce am cerut banii înapoi și am zis că renunțăm la vacanța în hotelul lor, ne-au dat camera ce o voiam inițial”, a spus altcineva.

„Indiferent de ceea ce aveți de criticat, booking nu trebuia să oferteze acest hotel, complex, ce naiba este, în condițiile în care, observ din articolul de mai sus că existau datorii de 1 milion de euro la electricitate…asta anul trecut!”, a scris altcineva.

Hotelul a fost închis din cauza datoriilor uriașe pe care le avea la energia electrică. Patronii aveau restanțe de 400.000 de euro, așa că nu au văzut altă soluție decât să-i pună lacătul. Acest lucru a ieșit la iveală în toamna anului trecut, însă sunt oameni care și-au rezervat camere acolo, surprinzător, și care au rămas fără bani.