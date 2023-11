„E o lecție destul de dură pentru mine”. Oana Lasconi a revenit și a spus ce a învățat din acest scandal

Elena Lasconi a fost în centrul atenției în aceste zile, după ce a susținut public că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradițională, la alegerile europarlamentare, argumentând că familia este formată dintr-o femeie și un bărbat. Declarațiile ei au stârnit furia fiicei sale, Oana, care a răbufnit în mediul online și i-a adresat diverse acuzații. Tânăra nu s-a putut abține atunci când a auzit afirmațiile făcute de mama ei despre comunitatea LGBTQ, așa că și-a spus părerea fără să se gândească la urmări. Ce spune acum fiica primarului USR din Câmpulung Muscel despre dezvăluirile ei controversate?

Oana Lasconi a provocat un scandal în toată regula, după ce a auzit declarațiile mamei ei, ce era candidat USR la alegerile parlamentare. Elena Lasconi și-a arătat susținerea față de familia tradițională, formată din femeie și bărbat, votând „DA” la referendumul făcut în acest sens. Tânăra i-a adresat cuvinte dure femeii care i-a dat viață și s-a declarat „dezgustată, dezamăgită și șocată” de hotărârea Elenei Lasconi. Oana n-a menajat-o deloc și a atacat-o în fața tuturor, spunând că este homofobă.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi, însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat «DA» la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie.

Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte.

Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată, nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a părut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat «DA» pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu”, spunea Oana Lasconi.

Ce spune acum fiica Elenei Lasconi, despre scandalul cu mama ei

Edilul de la Câmpulung Muscel a trăit momente grele, după afirmațiile fiicei ei. Chiar și așa, Elena Lasconi a mărturisit că urmează să-și ia zborul spre Paris, acolo unde locuiește fiica ei, pentru a purta o discuție cu ea și a rezolva întreaga situație. Între timp, Oana Lasconi a ieșit la interval cu alte declarații, spunând că regretă gestul pe care l-a făcut la adresa mamei ei. Tânăra crede că nu trebuia să se lase cuprinsă de emoții și să facă astfel de declarații.

„Regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine. Dar o lecție pe care vă jur că am învățat-o”, este mesajul transmis de fiica Oanei Lasconi.