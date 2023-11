Mesajul transmis de Oana, după atacul direct adresat mamei sale, Elena Lasconi: „Regret”

Oana, fiica Elenei Lasconi, a transmis un nou mesaj, după declarațiile efectuate în cursul weekendului trecut. Fiica ei a „atacat-o” în mediul online, după ce fosta jurnalistă a mărturisit că este susținătoarea familiei tradiționale, votând pozitiv la referendumul din 2018. După ce Elena Lasconi a fost extrem de afectată de spusele fiicei sale, Oana a revenit și a mărturisit că își regretă decizia, susținând că a fost o „lecție dură” și că „nu trebuia să se arunce cu capul înainte”. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cursul weekendului trecut, Oana, fiica fostei jurnaliste Elena Lasconi, a făcut o serie de declarații care au atras un scandal în familie. După ce a aflat că mama ei a oferit un vot pozitiv referendumului din anul 2018 referitor la familia tradițională, Oana a reacționat pe internet. Atunci, aflată sub impulsul emoției de moment, tânăra a „atacat-o”, arătându-se „absolut dezgustată, dezamăgită și șocată”. Acum, însă, regretă reacția pe care a avut-o la adresa mamei sale. A transmis un nou mesaj.

Vezi și RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL ELENEI LASCONI. A APĂRUT IMAGINEA-CHEIE CU FOSTA VEDETĂ PRO TV CARE FACE LUMINĂ ÎN CAZUL CARE I-A SCINDAT FAMILIA

Oana, fiica Elenei Lasconi, regretă declarațiile din weekend: „O lecție destul de dură pentru mine”

Oana, fiica Elenei Lasconi, regretă declarațiile pe care le-a făcut în weekend. Tânăra în vârstă de 31 de ani a mărturisit că ar fi trebuit să abordeze o poziție mai diplomată. Situația, însă, i-a adus, acum, o lecție de viață, așa cum mărturisește tânăra. De altfel, Oana a făcut și câteva precizări legate de lumea politică. A mărturisit că nu s-a folosit de imaginea mamei sale, pentru a se propulsa în politică.

„Aș vrea să spun că regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine. Dar o lecție pe care vă jur c-am învățat-o.

Permiteți-mi să vă liniștesc, politica din România este mult prea struțo-cămilă ca să am eu ce să caut în ea. Din punct de vedere ideologic, mi se pare un haos. Dar ce-mi doresc din toată inima să fac este să susțin comunitatea LGBTQ+. Asta e ce vreau”, a spus Oana, pe internet.

Vezi și ALIAT CU GREUTATE PENTRU ELENA LASCONI ÎN SCANDALUL CU FAMILIA TRADIȚIONALĂ. NETI SANDU INTERVINE, DUPĂ CE FOSTA COLEGĂ A FOST “DEMOLATĂ” CHIAR DE FIICA SA! “ÎN POVESTEA ASTA COMPLICATĂ ȘI URÂTĂ, EU…”

În final, fiica Elenei Lasconi își dorește ca întregul scandal să ajungă la final și să existe înțelegere.

„Vă rog din toată inima să înțelegeți că o părere nu poate fi sinonimă c-un vot pentru îngrădirea unor drepturi. E foarte important să putem să pornim dintr-o zonă comună. Părerile sunt cu totul altceva. Haideți să ne respectăm astăzi și să începem să visăm la o Românie mai bună, din toate punctele de vedere. La oameni mai fericiți, la un trai mai bun. Haideți să pornim un dialog”, a conchis Oana, fiica Elenei Lasconi, pe Instagram.

Sursă foto: capturi video