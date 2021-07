E OFICIAL! Raluca Sandu și omul de afaceri Ziv Tetelman sunt despărțiți de peste un an

Omul de afaceri Ziv Tetelman s-a despărțit de soția sa, Raluca Sandu, în urmă cu un an, dezvăluie surse din anturajul fostului cuplu, și nu de curând cum s-a speculat în spațiul public.

Acest lucru este confirmat și de o fotografie de pe rețeaua de socializare Facebook în care el îi mulțumește Ralucăi pentru familia pe care au creat-o împreună: “Thx for the last 10 years. Separated and happy. Co-parenting amazing kids.”

Conform acestora, cei doi au decis să pună capăt prietenește mariajului de 10 ani, care nu a mai funcționat din cauza distanței, unul locuind în București și celălalt la Monaco. În prezent, cei doi se ocupa împreună de creșterea celor doi copii, care locuiesc cu mama lor la Monaco și au împărțit vacanțele astfel încât să petreacă timp amândoi cu copiii.

Se pare că cei doi părinți au găsit o soluție echilibrată și funcțională de co-parenting care asigură continuitatea vieții de familie într-o abordare modernă. Aceleași surse au confirmat faptul că tatăl este în continuare prezent în viața copiilor, petrecând timp cu ei, la Monaco, la fiecare 2 săptămâni. Astfel, ambii adulți se pot ocupa mai departe de viețile lor personale fără ca cei mici să aibă de suferit.

(CITEȘTE ȘI: IUBITUL RALUCAI SANDU, IN PLIN RAZBOI CU FOSTA SOTIE! PROCESE INCRUCISATE CU DAIANA VOICU)