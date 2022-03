E oficial! Rusia trebuie să oprească imediat atacurile în Ucraina

Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a ordonat miercuri Rusiei să suspende invadarea Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut Rusiei să se conformeze „imediat” deciziei Curții de la Haga.

„Federaţia Rusă trebuie să suspende imediat operaţiunile militare pe care le-a început la 24 februarie 2022 pe teritoriul ucrainean”, a transmis Joan Donoghue, judecătoarea preşedintă a Curții, al cărei sediu este la Haga.

Cu 13 voturi pentru și 3 împotrivă, Curtea Penală Internațională de la Haga a decis că Rusia trebuie să suspende toate operațiunile militare de pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, cu 13 voturi pentru, 2 împotrivă, s-a decis ca Rusi să nu mai facă niciun pas în invazia din Ucraina în mod direct sau prin aliați.

Pirn vot în unanimitate, Curtea de la Haga a decis ca nici Rusia și nici Ucraina să nu facă vreo acțiune care să amplifice acest conflict militar.

CIJ mai arată că Rusia trebuie de asemenea să garanteze că toate forţele aflate sub controlul său sau pe care le susţine nu mai continuă operaţiunea militară.

Ucraina a acuzat Rusia de încălcarea Convenţiei din 1948 privind genocidul şi a cerut Curţii să ordone încetarea imediată a ostilităţilor. Totodată, Ucraina mai cere judecătorilor să decidă că nu există o justificare legală pentru invazie.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat într-un mesaj pe Twitter sentința Curții de la Haga și cere Rusiei să se supună „imediat” deciziei instanței, pentru a evita o și mai mare izolare.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022