E oficial: vestea primită de Andra Măruță! De acum știe toată lumea

Andra este una dintre cele mai tari voci din România și nu ar mira pe nimeni dacă ar fi câștigătoarea celei de-a 7-a ediție a Galei ELLE Style Awards, unde este nominalizată. Ea va concura la categoria Best Pop Artist 2018.

Pe lângă celebra cântăreață, au mai fost nominalizați celebrități autohtone, modele, designeri, fotografi, prieteni ai revistei. (CITEȘTE ȘI: ANDRA LE-A ARĂTAT FANILOR EI CÂT DE MARE S-A FĂCUT BĂIEȚELUL EI, DAR UN FAN A ȚINUT SĂ ÎI TRANSMITĂ UN MESAJ NEAȘTEPTAT)

Cele 11 categorii de premii ce vor fi oferite la ELLE Style Awards 2018 sunt:

1.Best Photographer; 2. Best Designer; 3. Best Hairstylist; 4. Best make-up artist; 5. Best model; 6. Best Romanian Brand; 7. Best Jewelry Designer; 8. Best Young Designer; 9. Best Personal Style; 10. Best Pop Artist; 11. Best Male Artist.

Andra a fost nominalizata alături de Delia, Antonia, Irina Rimes – colega de juriu de la „Vocea României”, și Alina Eremia. (CITEȘTE ȘI: ANDRA ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ, ANIVERSARE EMOȚIONANTĂ: „AM TRĂIT CELE MAI FRUMOASE SENTIMENTE ÎN ACEST LOC!”)

Masajul Andrei pentru fani

Andra a împărtășit pe contul ei de Facebook niște sfaturi prețioase pentru fanii ei. Iar aceștia au reacționat pe loc!

Andra este căsătorită din 23 august 2008 cu prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță și cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme. Pe 16 martie 2011, au devenit pentru prima oară părinți când a venit pe lume David. Pe 23 iulie 2015, artista a dat naștere celui de-al doilea copil, o fetiță, care a primit numele Eva Maria Ioana. Se pare că Andra a aflat secretul fericirii și le-a dat fanilor ei câteva sfaturi prețioase. (CITEȘTE ȘI: ANDRA, MĂRTURISIRE SINCERĂ: „ȘTIȚI CARE E CEA MAI MARE SATISFACȚIE A VIEȚII?”)

”Fericirea nu vine să-ți bată la ușă. Fericirea e în tine. Trebuie doar să o descoperi! ❤️”, a scris Andra pe contul ei de Facebook.

”Fericirea se transmite de la oamenii ca tine la noi care te sustinem. Zambetul si fericirea fac casa buna”, Fericirea are chipul tău, iar tu îmi oferi doza zilnică de fericire! ❤️ N-am cuvinte îndeajuns pentru a-ți demonstra iubirea și admirația pe care ți le port! Te iubesc!”, ”Tu esti un munte de fericire, pentru noi, fanii tai!❤ Zambetul tau ma face sa ma simt mai bine, sunt foarte racita..❤ Sa ai o zi superba, ca si tine!❤Te iubesc enorm, Queen a mea!❤”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.