E singurul concurent care s-a îngrășat la Exatlon! ”Am avut noroc!”

Ami a stat puțin la Exatlon, fiind prima eliminate! Poate de aceea, nu a avut timp să ”sufere”, așa că a luat un kilogram în greutate. ”Faimoasa” s-a întors din Republica Dominicană cu o stare de spirit bună și într-o formă fizică excelentă.

„A fost o experiență extrem de frumoasă. M-a schimbat în bine. Am avut mai mult timp să petrec cu mine, cu interiorul meu. Am mers cu scopul să-mi înving fricile, temerile, să mă autodepășesc și să duc o luptă cu mine, pe care am câștigat-o și sunt tare mândră de asta. Aș spune «da» oricând unor noi provocări de acest gen, care-mi oferă posibilitatea de a mă cunoaște mai bine și a vedea care-mi sunt limitele”, ne-a mărturisit Ami.

„M-am bucurat enorm de fiecare zi, punct adus sau pierdut, de condițiile de acolo. Am avut noroc să locuiesc la vilă și nu am ajuns la baracă, în cealaltă parte. Ăsta a fost unul din plusurile noastre, ca echipă. M-am îngrășat un kg, două. Noi chiar primeam mâncare bună. Cred că acum sunt mai tonifiată. Am mâncat foarte sănătos, dormeam cât trebuie. Aici, acasă, nu ai așa un program stabil. Eu, în lumea muzicii, o dată mă culc mai târziu, altă dată, mai devreme. Nu am un program constant. Acolo chiar l-am avut și mi-a prins foarte bine, e foarte important să fii organizat. Cred că o să-mi impun, chiar cu riscul de a refuza unele oportunități, să am mai multă grijă de mine, de sănătatea mea”, a mai spus Ami.