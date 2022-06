E transformat total! Cât a slăbit Alex Delea la “Survivor România”: “Tot ce se întâmplă acum e ireal pentru mine”

Alex Delea este marele câștigător al show-ului ”Survivor România” 2022 de la Pro TV. Tânărul în vârstă de 25 de ani a reușit să ia premiul cel mare în valoare de 100.000 de euro și trofeul „Survivor”. Și cum orice competiție vine la pachet cu o serie de sacrificii, Alex Delea este transformat total! Cât a slăbit fostul concurent în cele 20 de săptămâni petrecute în Republica Dominicană?

Alex Delea a petrecut 20 de săptămâni în Republica Dominicană, în competiția „Survivor România” 2022. Fostul concurent care a câștigat premiul de 100.000 de euro a povestit faptul că a fost o luptă grea, dar din care a ieșit învingător. Este bucuros că nu s-a accidentat pe traseu și că nu a cedat din punct de vedere muscular.

”Spre norocul meu, nu am avut nici o accidentare şi nici o problemă de sănătate. Frica mea cea mai mare pe care o aveam când am mers la Survivor era că mă accidentez. Eu mergeam foarte mult la sală, luam vitamine, era o rutină normală pentru mine.Stopând tot dintr-o dată, de la şase mese la nici o masă pe zi, de la atât de multe vitamine şi minerale luate în fiecare zi la zero, mi-a fost frică să nu cedez din punct de vedere muscular, dar am avut norocul să trec prin toate etapele fără nici o accidentare. Am ieşit pe picioarele mele, sănătos 100%”, a spus el.

Câte kilograme a slăbit Alex Delea la „Survivor”?

Mai mult decât atât, Alex Delea a și slăbit, cât timp s-a aflat în competiția din Republica Dominicană. Organismul lui a suferit un șoc, iar acum se reface.

”De când am venit, n-am avut timp nici să mă cântăresc. Tot ce ştiu este că am slăbit 10 kilograme, dar cred că acum am slăbit mai mult. De când s-a terminat competiţia, dorm foarte puţin. Pot spune că îmi este dor de competiţie fiindcă acolo dormeam foarte mult şi mâncam, mâncam cocos non-stop. Mănânc foarte puţin în momentul de faţă, nu ştiu de ce se întâmplă asta. Corpul meu are un şoc foarte mare”, a mai spus câștigătorul „Survivor”.

“Când am fost sunat de Survivor aveam 94 kilograme. Când am ajuns în competiție aveam 87, și când m-am cântărit aveam 77 de kilograme”, a mai spus Alex Delea, potrivit survivor.protv.ro.

