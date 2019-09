E uluitor ce s-a întâmplat la Craiova – Viitorul: ”Negru împuțit!” Cine e olteanul care …

Cătălin Anghel, antrenorul celor de la Viitorul Constanța, care i-a ținut locul lui Gheorghe Hagi, suspendat, pe banca tehnică la meciul cu Universitatea Craiova, de luni seara, scor 1-3, a fost eliminat la rândul său, în urma unui scandal izbucnit în pauza meciului.

Anghel susține că atunci Nicușor Bancu, căpitanul gazdelor, l-a numit pe Bradley de Nooijer, fundașul său, “negru împuțit”. Văzând gestul adversarului, tehnicianul ar fi încercat să se adreseze arbitrilor prezenți pe tunel, însă tot el a fost cel care a fost eliminat, spre surprinderea sa.

“Când voiam să intru în vestiar, am fost oprit de arbitrul de centru și mi-a spus să nu mai ies pe bancă pentru că am fost eliminat. Pentru că aș fi adus injurii arbitrului de tușă. Se înșeală amarnic și nu înțeleg de ce se întâmplă asta. A fost o altercație, îmi pare rău pentru Bancu, a venit și a înjurat într-un fel în care nu vreau să reproduc. A spune . A venit și arbitrul de tușă, i-am spus să îi zică centralului ce se întâmplă. I-am reprodus ce a zis. La pauză a zis domnul Șovre (n. red. – Octavian Șovre, arbitru de tușă) că i-am adus injurii. Eu doar i-am spus ce injurii i-a adus lui Brad (n. red. – Bradley De Nooijer). În fine, asta e. Am fost foarte mirat pentru că sunt un antrenor coleric, dar sunt și responsabil pentru ce spun. Dacă așa a considerat că trebuie să se întâmple, asta s-a întâmplat și asta e. O să răspund pentru ce am făcut. Nu vreau să mai zic nimic, dar mi se pare prea mult. Sunt foarte dezamăgit. Încă nu-mi vine să cred”, a declarat Cătălin Anghel, pentru DigiSport, la finalul partidei.

Ulterior, Anghel a comentat și eșecul suferit de formația sa contra Craiovei, scor 1-3. Viitorul a condus cu 1-0, însă oltenii au întors rezultatul și au obținut cele trei puncte.

“Cred că execuțiile extraordinare ale jucătorilor Craiovei au făcut astăzi diferența. Și noi am avut un început bun de partidă, aproape o repriză foarte bună, dar din păcate nu ne-am mai ridcat după ce am primit acele goluri. Trebuie să avem o altă față, să presăm adversarul. A venit și golul al treilea cu puțin noroc, dar asta nu scuză nimic faptul că nu am jucat ceea ce am pregătit înainte. Gică (n. red. – Gheorghe Hagi) și noi le transmitem că trebuie să se gândească la joc și nimic altceva”, a mai spus Anghel.

Universitatea Craiova a făcut rocada cu Viitorul Constanţa pe podiumul Ligii 1. Echipa lui Piţurcă a urcat pe locul secund, cu 22 de puncte, în timp ce trupa lui Hagi rămâne cu 21 de puncte, pe locul trei. Pe primul loc a rămas CFR Cluj, cu 24 de puncte.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova va evolua tot pe teren propriu, împotriva lui Poli Iaşi. De asemenea, Viitorul Constanţa va primi vizita campioanei CFR Cluj.