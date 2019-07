Ea e ultima bombă sexy din showbiz! Secretele Loredanei: a fost bărbat și zice că se cunoaște cu Dăncilă

Este cea mai nouă bombă sexy din showbiz, dar are multe secrete, pe care le-a spus la o televiziune. Este vorba de Loredana, care a păcălit mulți bărbați cu formele ei.

Loredana și-a spus toate secrete, în direct la Agenția Vip. Blondina a vorbit despre momentele de început în care a simțit că vrea să devină femeie, dar și despre toate operațiile estetice pe care și le-a făcut. Loredana spune că este asemănată des cu Bianca Drăgușanu și Loredana Chivu.

“Îmi place să trăiesc frumos. Eu sunt din Iași, nu pot să-mi spun numele de botez. Nu știu dacă am descoperit vreodată că sunt femeie, cu asta m-am născut, cu convingerea că sunt femeie. S-a petrecut destul de ok, am avut niște părinți care m-au susținut.

Părinții mei m-au protejat și m-au susținut, mereu am fost pozitivi. Am început de la cinci ani, când mă jucam cu păpușile. Nu mă interesau răutățile oamenilor, deși le conștientizam de pe la 12 ani. Eu aveam mai mult grup de fete, iar băieții mă jigneau. De la 16 ani am început schimbarea totală. Am rinoplastie, implant mamar, fesier și un acid hialuronic, un botox. Nu mi-am schimbat vocea naturală. Nu e ușor, trebuie să ai tărie de caracter, lumea e rea. Mă cunosc bine cu doamna Dăncilă și cu asta am spus tot”, a declarat Loredana, la Agenția Vip.