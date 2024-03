După înfrângerea cu Rapid, Gigi Becali a anunțat că vrea să predea FCSB-ul fiicelor sale. Cea mare nu este, însă, interesată de fotbal. La rând ar urma cea mijlocie, care, în clipa de față, îndeplinește toate criteriile să conducă un club de talia celui din Berceni. Are bolid de lux, face milioane din imobiliare și este la fel de credincioasă ca tatăl ei, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, dovada. Stați cu site-ul nr. 1 din România, pentru că fotografiile vin imediat și nu trebuie, sub nicio formă, ratate!

Faptul că a pierdut fără drept de apel bătălia cu Dan Șucu în derby l-a readus pe Gigi Becali cu picioarele pe pământ. Afaceristul se considera deja campion, însă rivala din Giulești i-a stricat toate planurile. Motiv pentru care milionarul a anunțat, din nou, că va renunța la clubul pe care îl patronează.

„Eu nu câştig nimic din fotbal, ce câştig? Vreau să-mi văd de treaba mea. Eu îmi pierd sufletul. Şi aşa vreau să scap de echipă, vreau să o las la fetele mele”, a spus Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de Rapid, în weekend-ul trecut.

Iscusită în imobiliare

Fata cea mare a latifundiarului din Pipera nu ia însă în calcul să preia „afacerea”, fapt pe care Gigi Becali l-a anunțat în repetate rânduri. În aceste condiții, la rând ar urma cea mijlocie, la fel de iscusită în imobiliare ca tatăl ei. Deși încă nu a împlinit 30 de ani, tânăra a construit două blocuri în zona de Nord a Capitalei, evaluate la 20 de milioane de euro. Deci are „pedigree-ul” corespunzător să conducă un club de anvergura FCSB-ului.

Conduce un Bentley de 250.000 de euro

Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe fiica mijlocie a lui Gigi Becali în „cartierul milionarilor”, în momentul în care cobora dintr-un superb Bentley Continental care valorează nu mai puțin de 250.000 de euro. După ce și-a parcat „tancul”, viitoarea „patroneasă” a FCSB-ului s-a îndreptat spre Utopia, de unde și-a cumpărat cafea. Ulterior, a revenit la „bijuteria” ei, cu care a eclipsat zona Primăverii.

Iconițe pe bord

Pe bordul mașinii, viitoarea „patroneasă” a FCSB-ului avea așezate două iconițe, semn clar că este la fel de credincioasă ca tatăl ei, Gigi Becali. În concluzie, fiica mijlocie a latifundiarului din Pipera îndeplinește condițiile necesare și suficiente pentru a prelua frâiele clubului din Berceni: are frică de Dumnezeu, conduce un bolid de lux și, foarte important, este milionară.

Gigi Becali: „Am semnat ieșirea mea din toate funcțiile din club”

Rămâne de văzut acum când și dacă Gigi Becali va ceda FCSB-ul, pentru că, de când a intrat în fotbal, a anunțat de nenumărate ori că va renunța la club. Penultima dată în urmă cu un an și tot după o înfrângere cu Rapid, când afaceristul s-a arătat nemulțumit de arbitraj.

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, dupa ce s-a întâmplat în meci, ca eu… gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a facut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa! Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului„, anunța, la momentul respectiv, Gigi Becali.

