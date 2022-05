Ea este adevărata moștenitoare a imperiului Dedeman! Karina Pavăl are doar 28 de ani

Frații Dedeman au construit un adevărat imperiu. Compania se află pe primul loc în sud-estul Europei! Puțini știu însă cine ar urma să moștenească întreaga avere, care, potrivit Forbes s-ar ridica la 2,5 miliarde de euro.

Dragoș Pavăl, fondator al rețelei de bricolaj Dedeman, a muncit din greu, iar cu multă răbdare și dedicare, dacă ținem cont că, în primii ani, avea doar un magazin de 16 metri pătrați, a reuşit să îşi transforme visul în realitate.

Cine este adevărata moștenitoare a imperiului Dedeman?

Dragoș Pavăl, unul dintre frații Dedeman are o fiică care are doar 28 de ani. Tânăra are deja are planuri mărețe. Karina Pavăl este numele ei, iar tânăra a locuit ani întregi la Londra. Acolo și-a finalizat și studiile, la Universitatea Queen Mary, apoi a finalizat și un program de masterat în cadrul Universității Cambridge.

Până acum tânăra a fost o prezență discretă, însă ultima tranzacție făcută de familia sa a adus-o în prim plan. Dragoș și Adrian Pavăl au achiziționat 30% din grupul de firme Tei, ce cuprinde un cunoscut lanţ de farmacii.

Ce planuri are Karina Pavăl

Pentru a se ocupa de acest business însă, fiica lui Dragoș Pavăl a fost nevoită să părăsească Londra și să revină în România. Karina nu regretă decizia pe care a luat-o ci din contră consideră că a făcut un pas important în cariera sa.

”Acest parteneriat are la bază o viziune de business comună şi un set de valori şi principii fundamentale pe care le împărtăşim cu grupul Tei. Avem încredere că experienţa noastră de scalare a unui business de retail, împreună cu expertiza şi cunoaşterea aprofundată a pieţei farma, de puericultură şi produse de îngrijire personală de către Roxana si Irina (n.r Maftei), vor duce povestea Grupului Tei la următorul nivel, pe una dintre cele mai dinamice şi competitive pieţe din România”, a mărturisit Karina Pavăl, cu ocazia anunţării tranzacţiei, potrivit Business Magazin.

Sursă foto: Facebook