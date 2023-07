Ea este Patricia, tânăra de 25 de ani găsită fără suflare într-un hotel din Timișoara. Mama ei este în stare de șoc: ”A asistat tăcută la toată lupta mea”

Patricia Maria, o tânără în vârstă de 25 de ani, a fost găsită fără suflare într-un hotel din Timișoara. Ea se cazase acolo în urmă cu 5 zile, deși locuia într-un apartament din oraș, însă nimic nu prevestea tragedia ce avea să se întâmple. Recepționera a fost cea care a făcut descoperirea îngrozitoare. Mama fetei este în stare de șoc.

Duminică, în jurul prânzului, Patricia trebuia să elibereze camera, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, recepționera a mers să vadă dacă sunt probleme. În momentul în care a deschis ușa camerei a avut un șoc. Tânăra era legată de picioare, iar în jurul ei erau multe pastile. Angajata hotelului a sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns imediat polițiștii, care au început cercetările.

Pe trupul Patriciei nu au fost găsit urme de violenţă. Din primele informaţii reiese faptul că tânăra suferea de depresie şi fusese chiar internată la psihiatrie. În prezent, se aşteaptă raportul medico-legal. Surse din anchetă spun că ar fi vorba despre sinucidere.

Mama Patriciei este în stare de șoc

Mama tinerei a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Femeia este în stare de șoc și nu înțelege cum a ajuns fiica ei într-o asemenea situație.

”Copilul meu-Patricia Maria-a plecat în altă dimensiune. Sufletul meu și viața mea, ființa pentru care mă străduiam să corectez ceva în această lume. Copil bun, absolventă a unei facultăți de top din Europa, minte strălucită.

A trăit și a asistat tăcută la toată lupta mea, la toate nedreptățile suferite. Cu ceva zile înainte de a pleca mi-a spus că oamenii au în tipar, Răul, și că le place. În memoria ei voi duce lupta mai departe, voi încerca să curăț această mizerie din sănătate și învățământ care ne afectează viețile de zi cu zi.

Am fost corectă și am sesizat mereu, în timp toate acestea. Autorităților nu le-a păsat, s-au complăcut și au mușamalizat. Acum, în memoria ei, fac un apel către toți oamenii buni pentru a ne coaliza în această extincție a răului sub toate formele lui”, a scris mama Patriciei pe contul său de Facebook.

Apropiații au reacționat imediat și i-au transmis femeii mesaje de solidaritate: „M-a cutremurat vestea. Orice cuvânt este dincolo de suferință. CONDOLEANTE. Dumnezeu să o primească lângă îngeri. Nimic nu poate alina suferința. Să fiți tare!"