Ea este prima femeie din România care și-a pus silicoane. Cum arată acum

Operațiile estetice, în general, și implanturile cu silicoane, în particular, au devenit un must-have în România și, în special, în showbiz-ul autohton. De la cine a plecat, însă, totul?!

Cântăreața de muzică populară Nicoleta Voica a recunoscut că și-a pus implanturi mamare în urmă cu 30 de ani, iar de-atunci a scăpat de un mare complex. Totuși, sfătuiește toate femeie care vor să apeleze la oa stfel de metodă să fie atente la un detaliu foarte important.

Probabil că multă lume credea că prima vedetă din România care și-a pus silicoane a fost Daniela Gyorfi. Ei bine, nu este deloc așa. Nicoleta Voica a făcut declarații interesante despre începutul ei în carieră muzicală.

„Aveam sânii mici şi voiam să pot purta o rochie decoltată şi să arăt bine’, spune cântăreaţa în vârstă de 63 de ani. Mi-am pus silicoane în America, când medicii de acolo puneau implanturi de 30 de ani’, declara cântăreața de muzică populară Nicoleta Voica pentru WOWbiz.ro, în urmă cu ceva timp. Cantăreața de muzică populară le compătimește pe tinerele care și-au făcut astfel de operații, fără să se informeze foarte bine înainte și au ales medici slab pregătiți. „Când este vorba de viața ta, de sănătatea ta, te interesezi, deschizi ochii. Eu am căutat, m-am consultat, că să găsesc medici buni, renumiți. Vreau să-ți spun că nici măcar nu m-au internat. Am stat patru ore cât m-au operat și mi-au dat drumul acasă. La vremea respectivă am plătit 2.000 de dolari. Nu mi-am schimbat silicoanele, nu există așa ceva. Nici n-am avut vreo problema. Probleme poți să ai dacă îți înfigi cuțitul în piept sau sări din avion. Merg la control anual, că orice femeie, îmi fac analizele și mamografie”, a declarat artista.

Secretul șocant pe care Nicoleta Voicu l-a ținut ascuns

De multe ori, cei mai mulți oameni o confundau pe mama Nicoletei Voica cu sora ei, astfel că bunicii artistei au decis să o înfieze pe artistă la vârsta de șase ani.

„Bunicii m-au înfiat de la 6 ani. Mama avea 16 ani când m-a născut. Mulţi credeau că mama era sora mea”, a declarat Nicoleta Voica.

În prezent, cântăreața de muzică populară este căsătorită cu Alin Bagiu.

„Alin este managerul meu, el se ocupă de mine, el se ocupă de tot. El e sufletul meu pereche, n-am mai trăit aşa ceva. Sunt în formă datorită soţului. Dacă el pleacă de lângă mine, s-a dus Universul”, a recunoscut Nicoleta Voica .

De cealaltă parte, soțul ei a făcut și el declarații despre relația lor: „Nicoleta este foarte uşor de iubit. Mulţi mă urăsc pentru că Nicoleta m-a ales pe mine. Sunt supărat pe gura lumii. Mă doare când lumea nu se bucură când doi oameni se iubesc”.