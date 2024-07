Ea este sexoasa ”Regină a bodyguarzilor”! A preluat un mega-business de 50.000.000 €

CANCAN.RO are cele mai tari imagini, și asta pentru că personajul care va ”defila” în rândurile noastre nu face parte din lumea showbiz-ului. Dar se poate numi ”Regină”. Nu orice regină, ci a …bodyguarzilor! Tânăra este șefă la NEI Holding! Așa că țineți-vă bine, sexoasa brunetă face spectacol, în exclusivitate.

În spatele business-urilor antreprenoriale care angajează sute de bodyguarzi și personal de pază în peste 35 de locații ale țării se află, surprinzător, o tânără de 27 de ani, cunoscută de industrie drept ”Regina Bodyguarzilor”.

Mihaela Neicu este ”Regina Bodyguarzilor”! A preluat o afacere de 50 milioane de euro

Mihaela este una dintre cele mai curtate prezențe din zona de business. Deși are o vârstă fragedă pentru o asemenea răspundere, Mihaela are peste 10 ani de experiență în afaceri și zona socială, stând constant în spatele dezvoltării liniilor de business NEI și al unor proiecte educaționale precum „Kids in business” sau „Vreau să fiu profesionist!”.

Și cine să cunoască mai bine tendințele pieței de securitate decât cea mai bine păzită femeie din România? Este bine cunoscut faptul că încă de la vârsta de 3 ani, Mihaela Neicu a avut la dispoziția personală bodyguarzi care să o păzească. Fiica familiei de antreprenori Neicu este permanent însoțită de unii dintre cei mai pregătiți oameni de securitate din țară. Fie că iese în oraș, la birou, la sport sau la distracție în club, Mihaela Neicu are alături paznici permanenți. Și nu oricum, ci aleși cu mare atenție: bodyguarzi cu experiență, antrenați cu rigurozitate și strictețe.

Se pare că pasiunea ei, dezvoltată în timp, pentru calitatea serviciilor de securitate se imprimă și asupra echipelor de securitate, în a căror pregătire și selecție pentru cele mai relevante operațiuni se implică personal.

Tot ce intră în contact cu ”Regina Bodyguarzilor” este verificat cu atenție de oamenii în uniformă: casă, birou, colete.Toate persoanele care intră în contact cu ea sunt analizate în avans de echipa NEI de Securitate. Este o organizare menită să îi permită reginei Mihaela Neicu să deruleze în liniște și siguranță managementul activităților NEI Holding, ale cărui cifre sunt impresionante: 11 companii cu activitate în 7 domenii de afaceri, acoperind peste 20.000 de clienți activi.

Bărbatul potrivit poate să mai…aștepte!

Sursele noastre ne-au dezvăluit faptul că Mihaela Neicu își concentrează curent atenția pe zona de business. Prezența bărbatului potrivit alături de ea se lasă așteptată și reprezintă o provocare reală pentru admiratorii săi, fiind necesar să întrunească atât așteptări înalte din partea reginei. Dar eforturile își merită în final rezultatele, considerând prezența inedită și combinația de frumusețe și determinare a tinerei antreprenoare.

