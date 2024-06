Cristian Boureanu nu și-a pierdut nici acum statutul de crai al plaiurilor autohtone. Politicianul a trecut din nou la atac, într-un cunoscut club de noapte din capitală. Ținta aleasă, o brunetă ce părea cucerită de farmecul său. Alta decât moldoveanca în compania căreia Boureanu se afișa fix în urmă cu un an. Cert este că de la despărțirea de Laura Dincă, deputatul Playboy nu pare să-și mai găsească stabilitatea…sentimentală. CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Trecut de prima tinerețe, Cristian Boureanu cucerește și acum frumusețile autohtone cu destul de mare ușurință. Are vrăjeală, iar farmecul nu pare să și-l fi pierdut. O sexoasă misterioasă e noua sa cucerire, în compania căreia a plecat sâmbătă seara, după ceva ore petrecute la Nuba.

Dar să derulăm șirul evenimentelor…. Râvnitul burlac de pe plaiurile mioritice nu a scăpat-o din ochi pe noua sa parteneră nici măcar o clipă. A condus-o chiar și la toaletă și a așteptat-o, cumințel, la masă. Brunețica nu mai avea nici ea răbdare până să ajungă acasă, așa că l-a răsplătit în public, cu gesturi tandre.

Foc de paie sau dragoste adevărată?

Rămâne de văzut cât va dura noua idilă a politicianului, care de când s-a despărțit de Laura Dincă, pare să nu-și mai găsească liniștea. Nici măcar povestea de dragoste cu actrița Cristina Belciu cu aproape 25 de ani mai tânără decât el nu a durat mai mult de jumătate de an, deși se părea că-n acel moment fostul soț al Valentinei Pelinel iubea din nou cu patimă.

„Pe plan personal sunt liniștit”

Cristian Boureanu a decis să renunțe la viața publică în urmă cu 11 ani, când s-a retras din politică. Recent, acesta a mărturisit că de ceva timp este mult mai liniștit, după ce a terminat mai multe procese ce l-au plimbat prin tribunale.

„De șase luni sunt mult mai liniștit. Din decembrie am scăpat de toate tinichelele din politică. Nu mai las pe nimeni să-mi tulbure liniștea. Plus că cei șapte ani de probleme, dar vorba avocatului, au fost 13, că am mai avut un dosar făcut de un prieten, dar atunci nu știam. De când am intrat în tumultul acesta, au dispărut „prietenii”. Prieteni adevărați am puțini. Pe plan personal sunt liniștit. Am fost implicat doar când m-am îndrăgostit și am avut relații lungi.

A fost o decizie asumată, mai ales de când am ieșit din politică. De 11 ani eu nu a mai dat o declarație politică. Inițial, am zis să iau pauză pentru un an și să văd ce se întâmplă. Mi-am dat seama că mi-era dor de viața mea de dinainte. După 11 ani de stat pe margine mi-am dat seama ce îmi lipsea. Spatele, nu am fost în echipele în care am fost. Am aflat cine mi-a făcut rău și cine mi-a tras preșul de sub picioare”, a spus Cristian Boureanu pentru Xtra Night Show.